Rumo ao Porto: 8 novos hotéis para aproveitar a cidade

Do outro lado do Douro, também a Sogrape, em parceria com o grupo The Independente Collective, abriu o The House of Sandeman Hostel & Suites nas caves da marca, com 12 suites e 43 camas, divididas por quatro camaratas. Apesar de recente, o hotel já ganhou o prémio de melhor projeto de alojamento vínico no Best of Wine Tourism 2019, além de ter sido considerado pelo jornal britânico The Guardian como um dos dez melhores novos hostels do mundo.