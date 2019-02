Porto Royal Bridges Hotel: Quem vem atravessa o rio

A designer Nini Andrade Silva transformou a antiga sede do Banco Pinto de Magalhães no Porto Royal Bridges Hotel – um hotel de quatro estrelas, que presta homenagem às pontes sobre o Douro

Na movimentada Rua Sá da Bandeira, no coração da Baixa, onde outrora funcionou a sede do Banco Pinto de Magalhães, há agora um novo hotel de quatro estrelas. Tem 70 quartos e vista para a história da cidade. O Porto Royal Brigdes é uma homenagem às pontes que ligam as duas margens do rio Douro, e também ao vinho do Porto, que se revela a cada passo e ao pormenor – da entrada aos quartos, do bar à receção. “É o elemento de ligação com a cidade”, nota Rudi Azevedo, diretor comercial do Grupo JASE – Hotels & Resorts.

Com seis pisos, tantos quantas as ligações que atravessam o rio Douro, no Porto, o edifício, com fachada em alumínio e vidro, reserva a surpresa para o interior. À entrada, onde o corredor simula o tabuleiro de uma antiga ponte, há paredes revestidas por placas de ferro, parafusos à vista e originais tapetes, a surpreender os hóspedes. A designer Nini Andrade Silva, responsável pela decoração, criou um original balcão oval, em forma de casco de navio, partilhado pela receção e pelo bar Eiffel, com cocktails de assinatura e uma carta de petiscos.

Os pormenores das pontes revelam-se no rendilhado do elevador, na forma dos candeeiros, na luminosidade do lounge, a funcionar em open space, que comunica com o restaurante Entre-Pontes, onde se sentam cerca de 40 pessoas e que, tal como o bar, está aberto a não hóspedes. O mobiliário, em tons de azul-escuro e de verde-petróleo, com detalhes de caráter industrial, remata o cenário, criando um ambiente que se quer informal.

Para uma visita de 360° pela cidade, sem sair do hotel, há óculos de realidade virtual, que permitem sobrevoar a Casa da Música e também os socalcos do Douro. Nos quartos, amplos e com vista panorâmica, há roupeiros suspensos e uma Smart TV nos espelhos. Reserve um no quinto piso, os únicos com varanda. Para dormir com a cidade a seus pés e ver o centro histórico do Porto de um outro ângulo.

Porto Royal Bridges > R. Sá da Bandeira, Porto > T. 22 243 6221 > a partir €115