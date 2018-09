Na guesthouse Gran Cruz House, no Porto, há muito mais do que vinho

A Gran Cruz House, grupo centenário da região do Douro, reforçou a vertente enoturística com a abertura de uma guesthouse na Ribeira do Porto

Ricardo Castelo/NFACTOS

Abrem-se as janelas e entram pelos quartos adentro o rio Douro, a Ponte Luís I e o rebuliço do cais e do passeio ribeirinho. O edifício do século XVII, que faz esquina entre a Praça da Ribeira e a Rua dos Canastreiros (com entrada pela Viela do Buraco), pertencente à zona classificada como Património da Humanidade, ergue-se agora vaidoso, pintado de vermelho-ferrugem. Na fachada ostenta o nome Gran Cruz House, o primeiro alojamento turístico aberto pelo conhecido grupo, o maior exportador de vinho do Porto. “Queríamos estar na Ribeira, o epicentro da animação na cidade”, sublinha Jorge Dias, diretor-geral da Gran Cruz. “E oferecer uma experiência diferenciada e um serviço irrepreensível”, acrescenta.

A aposta forte no enoturismo remonta a 2012, com a abertura do Espaço Porto Cruz, junto ao cais de Vila Nova de Gaia – com centro multimédia, restaurante (o DeCastro) e terraço privilegiado sobre o rio –, que contribuiu significativamente para o reconhecimento nacional e internacional da marca. “Hoje recebemos cerca de 150 mil pessoas por ano”, conta Elsa Couto, responsável pela comunicação. Na Ribeira, pretende-se criar uma oferta complementar, que se distinga pelo ambiente (mais intimista) e pela gastronomia.

Ricardo Castelo/NFACTOS

O projeto arquitetónico, assinado por Miguel Nogueira, procurou respeitar e aproveitar ao máximo a preexistência do edifício, que estava devoluto. “Foi um trabalho quase de filigrana”, conta Jorge Dias. Já a decoração, a cargo da Nano Design, atribuiu a cada um dos sete quartos da guesthouse uma personalidade única, recorrendo a uma campanha publicitária histórica da Gran Cruz, protagonizada por uma mulher de negro, a contrastar com as cores de Portugal. Sete portas foram pintadas por artistas plásticos de diferentes gerações e estilos, de Rui Anahory a Tamara Alves. “Pedimos-lhes para reinterpretarem esta figura misteriosa, já que sentimos responsabilidade em promover a cultura portuguesa”, defende Jorge Dias.

Um dos pisos será ocupado pelo restaurante Casario, cuja carta foi elaborada em conjunto pelos chefes de cozinha Miguel Castro e Silva e José Miguel Guedes, explorando o receituário português. Os vinhos da casa, obviamente, terão o merecido destaque.

Ricardo Castelo/NFACTOS

Gran Cruz House > Pç. da Ribeira, Viela do Buraco, 19, Porto > T. 22 766 2270 > quarto duplo a partir de €220