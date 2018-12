Monumental Palace Hotel, no Porto: À grande e à francesa

1 / 6 Lucilia Monteiro 2 / 6 Lucilia Monteiro 3 / 6 Lucilia Monteiro 4 / 6 Lucilia Monteiro 5 / 6 Lucilia Monteiro 6 / 6 Lucilia Monteiro

A reabilitação manteve a alma do edifício, desde a fachada neogótica aos interiores, entre os estilos Art Nouveau e Art Déco, projetados pelo arquiteto italiano Michelangelo Soá em 1923. Ficou conhecido, sobretudo, pelo Café Monumental, instalado no piso térreo, em 1930, considerado na época um dos mais luxuosos da Península Ibérica, pelos detalhes da decoração e pela animação permanente, com duas orquestras. A reconstituição destes tempos de grandeza é um dos propósitos do Monumental Palace Hotel, na Avenida dos Aliados, no Porto, após décadas de abandono e dez anos de obras, com muitos percalços.

Vendido pelo grupo Mystic Invest, do empresário Mário Ferreira, à cadeia hoteleira francesa Maison Albar, neste hotel de cinco estrelas, com chão de mármore e alcatifas com desenhos únicos, há candeeiros imponentes e objetos escolhidos em antiquários pelos decoradores Artur Miranda e Jacques Bec, da OitoemPonto, reproduzindo o ambiente cosmopolita dos anos 30 do século passado. Cada um dos 63 quartos e 13 suítes, acessíveis por corredores a fazer lembrar as carruagens do Expresso do Oriente, tem uma identidade própria.

A componente gastronómica, de inspiração gaulesa, é uma das grandes apostas: o Bar Americain, com cocktails clássicos e de autor, gins e whiskies; o Monumental Café, onde se manterá a tradição da música ao vivo (ao fim de semana), cujo menu foi criado à semelhança de uma brasserie, com pratos como bisque de marisco, bife tártaro e terrinas de foie gras, além da conhecida pastelaria francesa e de uma seleção de vinhos (portugueses e franceses), espumantes e champanhes; e o restaurante de alta cozinha Le Monument, liderado por Julien Montbabut, com serviço apenas ao jantar (menus entre €85 e €105). “Faremos uma reinterpretação da gastronomia tradicional francesa, com um toque diferente”, explica o chefe de cozinha, de 45 anos, que aos comandos do Le Restaurant, em Paris, conquistou uma Estrela Michelin, objetivo para o qual irá trabalhar na sua nova casa. Grandioso, bien sûr.

Monumental Palace Hotel > Av. dos Aliados, 151, Porto > T. 22 766 2410 > a partir de €170