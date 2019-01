Dormir na Zero Box Lodge, no Porto, é dormir numa caixa e muito mais

1 / 9 Lucilia Monteiro 2 / 9 Lucilia Monteiro 3 / 9 Lucilia Monteiro 4 / 9 Lucilia Monteiro 5 / 9 Lucilia Monteiro 6 / 9 Lucilia Monteiro 7 / 9 Lucilia Monteiro 8 / 9 Lucilia Monteiro 9 / 9 Lucilia Monteiro

Comecemos pelo check-in, com direito a uma garrafa de cerveja. Esta é a primeira amostra de que o Zero Box Lodge, aberto no fim de novembro, não é – nem quer ser – um hotel convencional. A ideia é do grupo MainSide (proprietário do bar Pensão Amor e dos restaurantes Rio Maravilha e Casa de Pasto, em Lisboa), que escolheu o Porto para se estrear na hotelaria. Chamaram-lhe Zero porque “é o mais básico possível”, explica-nos Mafalda Frade, relações públicas, enquanto nos guia pelo agora reabilitado edifício da Fábrica da Camisaria Confiança, do início do século XIX.

Divididos por quatro andares, os 78 quartos estão perfilados de um lado e do outro do corredor, como se fossem caixas de madeira. A maioria (70), com 14 m2, não tem janela (apenas oito, um pouco maiores, têm vista para a rua). “A ideia é de que o hóspede viva a cidade ao máximo. O quarto é só para descansar e tomar um bom banho”, justifica Mafalda Frade. Também não há televisão, mas encontramos o divertido dicionário de PORTOguês-inglês, com o calão da cidade, e uns óculos de mergulho – para usar nos dois tanques instalados no terraço, onde, debaixo de água, tanto se ouve música clássica como heavy metal. A par destes, existe ainda o Free Room, um quarto gratuito, todo envidraçado, que pode ser ocupado por quem apresentar um projeto artístico.

No City Club (5º andar) é servido o pequeno-almoço, das 7h às 19h, ao som da música na jukebox, só com bandas locais. Regressamos ao piso zero, onde fica a Bookstop, uma biblioteca com decoração vintage, dedicada a Gonçalo M. Tavares, com livros do escritor português traduzidos em mais de 30 línguas. Porque o lema é não ficar no quarto, o hotel tem também um restaurante. N’O Carniceiro (o nome é uma provocação), o chefe Hugo Dias de Castro aposta nas carnes preparadas na brasa. A noite não acaba sem que se provem os cocktails idealizados por João Silva no Big Bad Bank Bar, situado em frente ao antigo cofre de um banco que aqui funcionou, forrado a notas (falsas) e onde se pode entrar. Diversão é, pois, o que não falta no Zero Box Lodge.

Zero Box Lodge > R. do Ateneu Comercial do Porto, 12, Porto > T. 22 766 2342 > quartos a partir de €50, pequeno-almoço €6,50 a €8