Dormir nas caves de vinho da Sandeman e acordar com vista para o rio Douro

Da parceria entre a Sogrape e a The Independente Collective, nasceu a The House of Sandeman Hostel & Suites, um hotel de charme, de onde não apetece sair

Lucilia Monteiro

Para entrar no único edifício da Marginal com arcos em granito, é preciso cruzar a porta esculpida em madeira e subir as escadas. As bicicletas penduradas na parede são o primeiro sinal da irreverência do novo hostel, que abriu nas Caves da Sandeman, em Vila Nova de Gaia, com vista para o rio e para o centro histórico do Porto. Ligado à misteriosa figura de Sandeman Don, uma das primeiras imagens da marca e do homem mais famoso do vinho do Porto, The House resulta da parceria entre a Sogrape, que detém a Sandeman, e a The Independente Collective. Tal como no hostel e nas suítes com o mesmo nome em Lisboa, a ideia é ter uma “hospitalidade criativa”, ou seja, descontraída e com soluções para diferentes orçamentos. “É um hostel dentro de uma casa, que não deixa ninguém de fora”, diz Bernardo d’Eça Leal, administrador de The Independente Collective.



Lucilia Monteiro

Aberto em maio, tem 12 suítes, todas diferentes, e 43 camas, divididas por quatro camaratas, podendo alojar 67 hóspedes. A receção, que é também um bar, apresenta-se como o centro de The House, ao lado da qual está a sala de jantar, com uma mesa grande central para facilitar o encontro. Ao fundo, surge a cozinha comunitária, onde, à vista de todos, a Bó Bina, nome pelo qual é conhecida Silvina Costa, prepara refeições de tacho, servidas ao jantar. “Para um português, é como viajar pelo mundo cá dentro”, frisa Bernardo d’Eça Leal. Este será também, para muitos turistas, o primeiro contacto com os vinhos do Porto e a Sandeman. Ali, além do chá das cinco e do bolo caseiro, há um welcome drink, no dia de entrada no hostel (às 19 horas).

Antes de chegar ao quarto, o viajante passa pelo lounge, com claraboias, uma vinha interior e uma janela a espreitar para o restaurante. À vista para o rio ou caves, as suítes aliam o design moderno com peças originais da Sandeman. Já nas camaratas, há arcos e paredes em granito, traves e chão de madeira, além de cacifos conjugados com beliches em forma de pipa. Segundo Manuel Guedes, administrador da Sogrape, pretende- se “criar um roteiro de emoções únicas”, num ambiente informal, que “eleva a experiência para além do próprio vinho do Porto”. É deixar-se cair no sofá e assistir ao entardecer nas fachadas das casas da Ribeira.

A carta de The George Restaurant & Terrace é assinada pelo irreverente chefe Pedro Limão, com sabores típicos do Norte. Já o menu de cocktails tem como base o vinho do Porto

The House of Sandeman Hostel & Suites > Lg. Miguel Bombarda, 3, Vila Nova de Gaia > T. 22 099 7022 > a partir de €20 (camaratas) e de €130 (suítes)