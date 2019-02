O que é que Espanha tem que nós não temos?

Foi divulgado o novo Índice dos Países Mais Saudáveis da Bloomberg, e as notícias para Portugal não são más de todo - a não ser que olhemos para o lado. A 22ª posição do nosso país, em 169 analisados, é respeitável, mas temos razões para invejar o 1º lugar de Espanha. Sobretudo porque, dos vários indicadores utilizados, é destacada a alimentação como um dos fatores mais positivos, citando-se um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de Navarra. "À dieta mediterrânica, complementada com azeite virgem extra ou frutos secos, está associada uma menor taxa de doenças cardiovasculares, comparando com as dietas pobres em gorduras." Espanha havia ficado em 6ª lugar no Índice anterior, de 2017; Portugal ocupava o 21º.

O segundo lugar é ocupado por outro país mediterrânico, a Itália. Mas a ligação à dieta parece ficar-se por aí: Chipre surge em 21º, Grécia em 26º e a Croácia em 31º; Marrocos não consta da lista divulgada de 56 países.

A Bloomberg não divulga a metodologia nem os dados completos, mas revela alguns dos indicadores levados em conta para o resultado final, recorrendo à Organização Mundial de Saúde, à ONU e ao Banco Mundial. Na esperança média de vida, por exemplo, Espanha ganha por 1,7 anos - há estudos que indicam que, em 2040, Espanha será mesmo o país em que se vive até mais tarde, posição detida hoje pelo Japão.

A VISÃO analisou os principais indicadores do estudo, recorrendo às estatísticas dessas e doutras entidades internacionais, para tentar perceber por que razão Portugal e Espanha, estando tão perto, estão tão longe.

Esperança média de vida:

. Espanha: 82,8

. Portugal: 81,1

Vantagem: Espanha

Mortalidade:

. Espanha: 8,4 por mil habitantes

. Portugal: 9,7 por mil habitantes

Vantagem: Espanha

Mortalidade infantil:

. Espanha: 3,1 por mil nascimentos

. Portugal: 3,7 por mil nascimentos

Vantagem: Espanha

Risco de morte prematura (entre os 30 e os 70 anos):

. Espanha: 10% (mulheres: 6%; homens: 14%)

. Portugal: 11% (mulheres: 7%; homens: 16%)

Vantagem: Espanha

Obesidade nos adultos:

. Espanha: 27%

. Portugal: 23%

Vantagem: Portugal

Inatividade física nos adultos:

. Espanha: 30%

. Portugal: 46%

Vantagem: Espanha

Mortes atribuídas à má qualidade do ar:

. Espanha: 0.012%

. Portugal: 0,019%

Vantagem: Espanha

Tensão alta nos adultos:

. Espanha: 25%

. Portugal: 32%

Vantagem: Espanha

Níveis altos de glicose nos adultos:

. Espanha: 9%

. Portugal: 9%

Vantagem: empate

Consumo de álcool anual per capita (em álcool puro):

. Espanha: 10 litros

. Portugal: 12 litros

Vantagem: Espanha

Consumo de tabaco anual per capita (em cigarros):

. Espanha: 1499 (26% dos espanhóis fumam)

. Portugal: 1133 (20% dos portugueses fumam)

Vantagem: Portugal

Consumo de azeite:

. Espanha: 11,3 kg

. Portugal: 7,2 kg

Vantagem: Espanha

Índice dos Países Mais Saudáveis (Bloomberg)

1 - Espanha

2 - Itália

3 - Islândia

4 - Japão

5 - Suíça

6 - Suécia

7 - Austrália

8 - Singapura

9 - Noruega

10 - Israel

11 - Luxemburgo

12 - França

13 - Áustria

14 - Finlândia

15 - Holanda

16 - Canadá

17 - Coreia do Sul

18 - Nova Zelândia

19 - Reino Unido

20 - Irlanda

21 - Chipre

22 - Portugal

23 - Alemanha

24 - Eslovénia

25 - Dinamarca

26 - Grécia

27 - Malta

28 - Bélgica

29 - República Checa

30- Cuba