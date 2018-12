Cientistas investigam aumento agudo de paralisia flácida, a doença rara que provoca paralisia dos membros, sobretudo em crianças

Investigadores da Public Health England (PHE), agência nacional de saúde do Reino Unido, estão a investigar o aumento do número de casos de Paralisia flácida, uma manifestação clínica caraterizada por fraqueza ou paralisia e pela redução do tónus muscular, que afeta, maioritariamente, as crianças.

Neste país, ao longo do ano, são esperados menos de dez casos mas, até agora, foram diagnosticados 28, mais de metade deles no mês de setembro, segundo a PHE.

Nos EUA, também foi observado um aumento deste género em 2018, com 120 casos relatados até agora e 62 confirmados, segundo o Centre for Disease Control and Prevention.

"Estamos a investigar as causas potenciais e a trabalhar para criar uma maior consciencialização entre os profissionais de saúde sobre como diagnosticar e tratar doentes com paralisia flácida", explica Mary Ramsay, da PHE.

Este problema ocorre, normalmente, depois de uma infeção viral que afeta o sistema nervoso central, como o vírus da poliomielite, que pode ser uma das causas. Outras causas podem estar relacionadas com níveis elevados de potássio (hipercaliemia) e botulismo.

É importante estar-se atento aos sintomas e que se consulte um médico caso se sinta fraqueza ou flacidez dos músculos de forma anormal. Esta condição, levada ao extremo, pode ser fatal caso afete os músculos envolvidos na respiração, com risco e asfixia.