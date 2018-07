Tem a certeza de que sabe aplicar o protetor solar de forma correta?

A aplicação de protetor solar é fundamental para prevenir o cancro da pele, mas se não o fizer da forma correta a proteção é muito mais baixa do que possa pensar.

Um estudo do King's College London mostra que as pessoas estão a usar o protetor de maneira errada porque aplicam uma camada fina de creme, fazendo com que, apesar de o fator SPF (proteção indicada nas embalagens) ser 20, por exemplo, a proteção real é inferior a 4.

Ou seja, quando o creme é espalhado, apenas está a fornecer 40% da proteção que deveria, se tivermos em conta o fator SPF indicado.

A investigação indica que deve ser aplicado 1,3 miligramas a 2 miligramas por centímetro quadrado, mas a maior parte das pessoas põe apenas 0,75 miligramas.

Não há qualquer dúvida de que os protetores solares são importantes para prevenir o cancro de pele porque nos protegem do impacto dos raios ultravioletas, por isso, os investigadores aconselham a que se use um fator SPF maior para compensar a tendência de aplicar uma camada fina de creme.

Um dos autores do estudo refere que uma mulher de estatura média, que esteja de biquíni na praia, deve pôr creme pelo menos três vezes. Ao fim do dia deverá ter usado 100 ml de creme.

Para uma aplicação correta do protetor é sugerido o “método da colher de chá”.

Como deve aplicar o protetor solar

- Pelo menos meia colher de chá (3 ml) em cada braço, pescoço e cara

- Um colher de chá (6 ml) em cada perna, costas e torso

- Não esquecer a área das axilas, orelhas, parte de detrás dos joelhos e pés (zonas que costumam ficar mais desprotegidas)