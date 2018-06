A pergunta deixou de ser "o que é que eu vou cozinhar hoje". Segundo o relatório do banco de investimentos UBS "Is the Kitchen Dead?" ("A cozinha está morta?") o crescimento das apps de entregas de comida está a fazer com que os Millennials cozinhem cada vez menos. O UBS acrescenta ainda que, num futuro (não tão distante), vai ser mais barato encomendar uma refeição pronta, ao invés de a cozinhar. Saiba mais, no vídeo