Falar sobre si próprio pode, afinal, não ser só sinal de narcisismo, mas de angústia

Após um estudo de 2015 ter indicado que usar a palavra "eu" em excesso ou fazer muita "I-talk" - significando, falar muito de si próprio - poderia não ser sinal de narcisismo, o novo estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology , demonstra a ligação entra a I-talk excessiva e o negativismo emocional.

Apesar dos resultados, Allison Tackman, cientista da University of Arizona , nos EUA, e principal autora do estudo, adverte para o facto de que um nível elevado de I-talk não é, só por si, um indicador de depressão.

Enquanto que o uso dos pronomes "eu" e "mim" ficou associado a negativismo emocional, o pronome possessivo "meu" não ficou. Isto porque, explica o estudo, a palavra "meu" liga o indivíduo que a diz a um objeto ou pessoa exterior a si, tirando o foco do discurso do próprio ego.

Mas afinal, porque é que falar continuamente de si próprio pode ser sinónimo de sofrer de angústias psicológicas? Tackman explica que a resposta pode estar no facto de, por vezes, as pessoas se obcecarem nas experiências negativas que sofreram no passado e na forma como estas as afetaram.