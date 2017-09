Especialista elenca os quatro problemas mais comuns numa relação e explica como os superar

Pensar que uma relação é perfeita, é errado. Não há relações perfeitas, há sim boas relações. Mas até mesmo essas têm os seus problemas. E alguns são muito comuns.

John Gottam, professor emérito de psicologia na Universidade de de Washington e co-fundador do Instituto Gottman, é conhecido pelo seu trabalho sobre a estabilidade conjugal e análise de relacionamentos. Gottam publicou mais de 190 artigos e escreveu mais de 40 livros. Ao longo da sua carreira de 40 anos, estudou dezenas de casais e, durante esse tempo, observou que os problemas mais comuns nas relações.

Problemas mais comuns

Crítica - Quando se começa a criticar a personalidade ou o caráter do parceiro, temos um problema. E, ao que parece, este é bastante comum. A crítica é a encenação do problema como um falha de caráter do parceiro na relação. As mulheres tendem a ser mais críticas do que os homens.

Falta de sentido crítico - Quando, numa discussão, alguém começa a contra-atacar ou a vitimizar-se, existe um problema. Esta é uma má reação ao facto de ser criticado. Aceitar a crítica e assumir a responsabilidade do problema é melhor solução.

Desprezo- Trata-se do primeiro sinal do fim da relação. O desprezo é a falta de apreço ou consideração por alguém. É agir com superioridade em relação ao parceiro. Este tipo de atitude resulta sempre no fim da relação.

Bloqueio - Esta é a típica atitude do “não quero saber”. Quando o parceiro se desliga ou se deixa de preocupar isso acaba por ditar o fim da relação. E esta é uma atitude típica dos homens.

E como para todos os problemas há uma solução, para estes também existem soluções. De acordo com Gottam estes truques podem ajudá-lo a resolver os problemas da relação

Soluções

Conheça o seu parceiro - O ideal é conhecer o seu parceiro por dentro, e por fora. Segundo Gottam esta é uma daquelas coisas que demora o seu tempo e, a maior parte dos casais, não perde esse tempo e não conhece, na realidade, a pessoa com quem está.

Responder positivamente às “chamadas de atenção" - Tentar chamar a atenção do parceiro é algo que acontece em todas as relações. O truque é saber responder positivamente a isso. Optar por ignorar ou responder negativamente não o vai ajudar.

Mostrar admiração - Mostrar que valoriza e admira o seu parceiro pode ajudá-lo a melhorar a sua relação. A forma como fala do seu parceiro permite prever como está a sua relação. O melhor mesmo é mostrar valor e admiração pela outra pessoa.