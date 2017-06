Os esquecidos (e surpreendentes) benefícios do golfe

Para os não praticantes, pode parecer um desporto bastante monótono e muito menos enérgico que o futebol, o rugby ou o ténis, mas o golfe esconde vários benefícios e uma partida pode queimar mais calorias que muitos desportos que parecem mais “intensos”.

Segundo dados da instituição Macmillan Cancer Support, durante uma típica partida de golfe, que pode prolongar-se por quatro horas, os jogadores andam entre 11 a 16 mil passos (entre 4 a 8 mil metros) e podem queimar mais de 1.500 calorias se “carregarem” os tacos.

Ainda não está convencido? Mais uns dados, então: Uma partida de golfe equivale a 240 minutos de atividade física (intensa a moderada), valores que excedem as recomendações de alguns médicos e entidades de saúde - que aconselham que uma pessoa de idade adulta pratique um mínimo de 150 minutos.

Uma investigação do ano passado, publicada no British Journal of Sports Medicine, analisou mais de 300 mil praticantes de golfe, na Suécia, e concluiu que a taxa de mortalidade é 40% mais baixa comparativamente com pessoas do mesmo sexo, idade e estatuto socioeconómico que não praticavam o desporto. O que equivale a mais 5 anos na esperança de vida.

A par das melhorias a nível do bem-estar físico e mental, a prática deste desporto está associada a benefícios para a saúde, nomeadamente ao nível de problemas cardiovasculares, respiratórios e metabólicos.

Outro dos benefícios é que, por ser um exercício de intensidade relativamente baixa, os adeptos podem praticá-lo durante mais anos, mesmo quando as capacidades motoras já sofrem algumas limitações, o que não é possível com outros desportos mais intensos.

A instituição sem fins lucrativos veio relembrar os benefícios deste desporto a propósito Longest Day Challenge, a realizar no dia 21 de junho, em Nationwide (Reino Unido). O evento, para angariação de fundos, convida os adeptos a jogarem partidas de golfe desde o nascer ao pôr do sol, no dia mais longo do ano.