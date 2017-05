As novas regras para emagrecer no segundo número da V+

Depois do sucesso da primeira V+, um novo produto VISÃO dedicado aos assuntos que tanto interessam aos nossos leitores - a vida saudável, o fitness e o bem-estar -, chega agora às bancas o segundo número para a primavera/verão.

Na capa, um artigo sobre as novas regras das dietas para emagrecer, que desfazem alguns mitos que dávamos como certos. Sabia, por exemplo, que se pode comer chocolate? E queijo?

A revista está dividida em três partes: viver, comer e treinar. Lá dentro, encontrará muitos textos sobre todas estas temáticas. Saiba por exemplo como combater a ansiedade e equilibrar o corpo e a mente, as vantagens e desvantagens dos suplementos alimentares (quais são afinal os que funcionam), os mitos e os erros que deve evitar no seu treino, os melhores exercícios para treinar em casa todas as partes do corpo como uma estrela e muitas receitas deliciosas e com poucas calorias.

Razões de sobra para a procurar nas bancas a partir de hoje!