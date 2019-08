Dia Mundial do Cão: 4 recordes caninos

O mais alto cão vivo

Quando medido a 13 de setembro de 2016 no Reino Unido, o dogue alemão Freddy tinha 1,035 metros de altura. A sua tutora é Claire Stoneman, que tem lidado com um problema muito maior que Freddy: o cão tem uma obsessão por sofás de couro e, no último ano e meio, já destruiu 14! Curiosamente, quando nasceu, era a cria mais pequena da ninhada mas depois sofreu um surto de crescimento inesperado e, para surpresa de todos, tornou-se o cão mais alto do mundo (por agora)!

O cão que anda de skate

No programa americano de televisão Oficially Amazing (Oficialmente Incrível), a 16 de setembro de 2016, Jumpy percorreu, de skate, 100 metros em 19, 65 segundos. Isto faz dele o cão mais rápido nesta prova. No vídeo em baixo podes vê-lo a divertir-se muito numa pista de skate nos EUA:

Mais vitórias no concurso «O Cão mais Feio do Mundo»

Chi-chi, um cão de areia africano, venceu sete vezes o concurso «World’s Ugliest Dog». As vitórias foram em 1978, 1982, 1984, 1986, 1987 e 1991. A tradição familiar continuou com o neto de Chi-chi, Rascal, que assumiu o título em 2002. O concurso, que premeia os cães mais feios do mundo, já existe há 30 anos e, em 2018, o vencedor foi Scamp. E ele é a prova de que a aparência não importa assim tanto: é «tio» de dezenas de gatos que vivem num abrigo para animais e, todas as semanas, vai a escolas básicas para ouvir crianças a ler histórias. Também ele foi resgatado de um abrigo, e, apesar de ser um rafeiro com uma cabeleira que ninguém consegue controlar, com o prémio arrecadou cerca de 1 300 euros que foram distribuídos por três abrigos de resgate animal.

O cão com a língua mais comprida

Mochi, uma fêmea São Bernardo que vive noss EUA, tinha, em agosto de 2016, a maior língua do mundo com 18,5 cm! Vê com os teus próprios olhos quão grande é esta língua:

Ainda assim, esta não é a mais longa língua da história canina: Brandy, um boxer que viveu em St. Clair Shores (Michigan, EUA) tinha uma língua com 43 cm!