Uma história para continuares... e muitos jogos

Alice Vieira, a autora de livros que conheces bem como 'Rosa, Minha Irmã Rosa', escreveu uma história especialmente para ti. Explicando melhor: ela escreveu o princípio de uma história, à qual tu vais poder acrescentar uma parte. E a pessoa seguinte outra, e outra outra... Será uma grande história coletiva!

O autor de 'O Bando das Cavernas', Nuno Caravela, criou também um novo episódio da série para o Festival VISÃO Júnior. No livro que estará disponível no espaço da revista, poderás desenhar e escrever mais um capítulo...

Se por acaso tiveres de ficar à espera que a pessoa antes de ti acabe de escrever, terás muitas coisas para fazer por aqui: o Jogo dos Erros, em que terás de descobrir o que está mal no desenho; o Jogo das Carantonhas, cuja ideia é conseguir formar a cara de figuras conhecidas; fazeres um desenho com a capa que gostarias de ver na VISÃO Júnior; um grande painel onde podes deixar a tua opinião sobre o Festival, sobre a VISÃO Júnior, sobre os direitos das crianças... enfim, sobre o que quiseres!

Marcos Borga

'Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?', uma grande iniciativa da VISÃO Junior e da Rede de Bibliotecas Escolares aberta a todas as escolas, tinha de estar presente no Festival, claro! Por isso, temos uma urna onde poderás deixar o teu voto.

E temos também uma outra urna, muito especial: uma caixa de reclamações. Quais são as coisas que os teus pais fazem e que mais te aborrecem? O que te chateia neles? Que queixas tens?

Ficas furioso quando a tua mãe te escolhe a roupa, porque já tens idade suficiente para o fazer sozinho? Não tens mesada e querias ter? Não gostas que te digam que estás crescido?

Podes deixar todas as tuas queixas na nossa caixa de reclamações, sem que ninguém veja o que escreveste no papel que puseste lá dentro. Essas queixas servirão para fazermos um artigo na VISÃO Júnior no próximo ano. Contamos contigo!

Haverá prémios para quem participar nos jogos e nas nossas atividades.

VISÃO Júnior Fest

Onde: Templo dos Poetas, Parque dos Poetas, em Oeiras. Ver mapa.

Quando: 1 de dezembro, entre as 10h e as 19h

Entrada livre

