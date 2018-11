Onde é o Festival VISÃO Júnior?

Indicações de como chegar ao Templo da Poesia, no Parque dos Poetas, em Oeiras

Alexandre Bordalo

O Festival VISÃO Júnior realizar-se-á 1 de dezembro, sábado, entre as 10 da manhã e as 7 da tarde. O Templo dos Poetas é um edificio dentro do Parque dos Poetas, em Oeiras.

Entrada gratuita!

COMO CHEGAR VINDO DE LISBOA

Pela A5:

- Sair na primeira saída a seguir à bomba de gasolina

- Virar à esquerda na primeira rotunda

- Seguir em frente na segunda rotunda

- Virar à esquerda na rotunda seguinte (fica com o Oeiras Parque na sua esquerda)

- Virar à direita na rotunda seguinte. Está na rua São Salvador da Baía

Transportes públicos: de comboio, até Paço de Arcos, e depois a pé

- O Templo dos Poetas fica do lado direito, um pouco mais à frente