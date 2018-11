Queres um livro novo para ler?

Sabes que ler nos torna mais inteligentes e nos dá capacidades de super-herói? É mesmo! Neste artigo vais descobrir 7 coisas que melhoras quando lês, mas antes queremos-te dizer que, no VISÃO Júnior Fest, vais poder descobrir muitos livros para ler... e levar para casa!

No espaço da VISÃO Júnior, dentro do Festival, haverá um mercado de troca de livros. Funcionará de uma forma muito simples: levas um livro que já leste para o VISÃO Júnior Fest e, no espaço VISÃO Júnior, podes escolher, entre os livros que outros miúdos levaram, um de que gostes. Deixas o teu e levas o outro para casa!

Esta é uma forma eficaz de todos ficarem a ganhar! E de se não se desperdiçar papel, livros ou imaginação.

7 motivos para leres:

1. Enriquece o teu VOCABULÁRIO, porque conheces palavras novas e podes descobrir novas maneiras de formar frases. As palavras são muito importantes, pois é através delas que conseguimos compreender o que se passa connosco e explicar aos outros o que sentimos e o que se passa connosco. Quanto melhor te expressares, mais FELIZ serás!

2. Ao folheares as páginas de um livro, treinas a tua capacidade de CONCENTRAÇÃO.

3. Torna-te mais CRIATIVO, porque descobres maneiras de encarares situações, e de resolver problemas que e podem basear naquilo que as personagens fazem.

4. Torna-te mais EMPÁTICO, ou seja, mais atento aos problemas dos outros, Quando te deparas com uma personagem que está a passar por um momento difícil, ficas solidário com ela. E também aprendes com ela a ultrapassar essas situações dificeís

5. Abre-te HORIZONTES. Um livro pode contar-te histórias de pessoas que vivem em países muito diferentes do teu, com uma cultura completamente diferente da tua.

6. Ajuda a ADORMECER. Se ler à noite for um hábito, o teu corpo vai perceber que, depois de ler algumas páginas, está na altura de 'desligar'.

7. Ajuda-te a PROGREDIR nos videojogos porque interpretas bem as mensagens dos vários níveis e consegues perceber os objetivos do jogo rapidamente.

FESTIVAL VISÃO JÚNIOR

Onde: Anfiteatro do Templo dos Poetas, no Parque dos Poetas, em Oeiras

Quando: 1 de dezembro, sábado, entre as 10h e as 19h

Entrada livre