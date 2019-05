EXAME celebra 30 anos com edição especial e conferência

Passam 30 anos desde que a revista EXAME começou a ser publicada em Portugal, na altura uma iniciativa conjunta da brasileira Editora Abril e da portuguesa Controljornal. A ideia partiu dos brasileiros, que já editavam a Exame Brasil e a Veja, entre outras revistas, e que avaliaram a apetência do mercado português por uma revista de negócios. À época, o investimento rondou os 60 mil contos.

30 anos e mais de 400 edições depois, a EXAME comemora o seu aniversário, aproveitando para recordar essa e outras histórias que marcaram a imprensa económica portuguesa.

A edição de julho, que chega às bancas no final de junho, será integralmente dedicada ao trigésimo aniversário, reconstituindo a evolução do País e da economia ao longo destas três décadas, em diversas áreas-chave. Vários antigos diretores da revista – nomeadamente o seu fundador, Álvaro de Mendonça – contribuirão com artigos de opinião sobre a sua passagem pela publicação, ajudando a reconstituir o seu percurso. Por outro lado, e porque a EXAME sempre procurou lançar caminhos de futuro, essa edição terá ainda vários dossiers temáticos sobre as grandes tendências para os próximos 30 anos.



Da mesma forma, a conferência anual Portugal em Exame será o centro das comemorações. A 27 de junho, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, o evento centrar-se-á nessas duas vertentes. A manhã será dedicada aos últimos 30 anos, com um retrato do caminho da nossa economia e com um painel reunindo os antigos e o atual diretor da EXAME. À tarde, olharemos em frente, discutindo o futuro com a ajuda de parceiros como o BBVA, a Accenture, a Peugeot,

a Huawei e a Randstad.



De destacar ainda uma exposição fotográfica com 30 fotos de outras tantas personalidades que foram protagonistas da capa da EXAME ao longo dos anos, trabalho que poderá ser apreciado no CCB e na revista especial de julho.



O encontro, que reunirá antigos e atuais quadros da EXAME, governantes, empresários de todos os setores, leitores e assinantes da revista, é de entrada livre mas mediante registo prévio, que poderá ser feito através do endereço eletrónico eventos@trustinnews.pt.



Venha olhar os últimos e os próximos 30 anos, na companhia da mais prestigiada publicação da imprensa económica portuguesa.