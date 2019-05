Hotel Ritz apresenta serviço de take-away

Chama-se Ritz Delicatessen e promete disponibilizar os pratos de fine dining disponíveis no menu do restaurante Varanda

Estreou no início deste mês o novo serviço de take away do hotel Ritz Four Seasons. Em nota enviada à imprensa, aquela unidade hoteleira esclarece que disponibiliza “desde o pequeno almoço continental, às saladas, snacks, sandwiches, wraps e sopas; uma seleção de sushi, pratos principais de peixe, carne e opções vegetarianas; canapés, sobremesas e plateaux repas (caixas com refeições completas gourmet personalizada)” para quem os quiser levar para casa. Segundo a mesma nota, estarão disponíveis os pratos mais populares do restaurante Varanda em embalagens sustentáveis que podem ser levadas para casa ou para o escritório, consoante a necessidade de cada um.

Há ainda a possibilidade de, num evento privado, contratar o Sushiman do Hotel, Yukta, e a sommelier, Gabriela Marques para que estejam presentes a ajudar com a logística e a tornar a ocasião ainda mais elegante.

Todos os pratos disponíveis, bem como os preços, estão disponíveis no site www.ritzdelicatessen.com, sendo que as encomendas devem ser feitas com, pelo menos, 24 horas de antecedência, por telefone ou por email. Deverão depois ser levantadas no próprio hotel. Sob consulta, poderá ser solicitado o serviço de entrega ao domicílio, explica ainda o Ritz em comunicado.

O diretor de Food na Beverage do hotel, Joachim Jacob, salienta que já é hábito de alguns clientes regulares levarem para casa o famoso mil-folhas confecionado pelo chef pasteleiro ou alguns canapés, ou travessas de sushi. “Porque não oferecer isto e muito mais a todos os lisboetas? O fine dining do Ritz dentro das suas casa e escritórios em toda a cidade”, justifica.