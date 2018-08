Tavares Rico vendido à dona do Vitaminas

O restaurante Tavares (conhecido por Tavares Rico), um dos mais emblemáticos do centro de Lisboa, foi vendido ao grupo Multifood, que além das lojas Vitaminas detém mais de uma dezena de marcas de restauração. O valor da aquisição não foi revelado.

Localizado na Rua da Misericórdia, entre o Camões e a Trindade, o Tavares tem as suas raízes em 1784. Em 1861 foi totalmente renovado pelo empresário Vicente Caldeira. Em 2011, então integrada no grupo JR Costa, a empresa chegou a estar em risco de insolvência.

Segundo o site, o chef do restaurante é hoje Hélder Martins. Em comunicado, o comprador garante que o espaço "vai continuar a funcionar com normalidade, com o grupo Multifood a assegura toda a operação do espaço, mantendo os fornecedores e a equipa residente, assim como o menu e horários vigentes."

Fundado há 20 anos por Rui Sanches, o grupo Multifood tem ainda marcas como Honorato, Aprazível, Delidelux, Sala de Corte, Zero Zero, Mezzogiorno, Wok to Walk, Capri, Milano, Talho Burger e Talho do Mercado.