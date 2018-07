Capital da Vista Alegre em bolsa sobe para quase 25%

A Visabeira anunciou esta sexta-feira, 20 de julho, que vai colocar em bolsa 24,13% do capital da Vista Alegre, representativo do valor garantido no ano passado no aumento de capital por conversão de crédito.

Os novos títulos da empresa deverão ser admitidos à negociação no próximo dia 24 de julho, segundo informação publicada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), com o valor nominal de 0,08 euros. Até agora, o capital da Vista Alegre disperso em bolsa era de apenas 2,46%.

“Os valores mobiliários objeto da admissão à negociação são 367.743.189 ações ordinárias, nominativas e escriturais, com o valor nominal de € 0,08 cada, representativas de 24,13% do capital social da VAA”, lê-se no comunicado enviado ao regulador.

"Após a admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, as Ações serão fungíveis com as ações ordinárias representativas do capital social da VAA já admitidas à negociação à data do presente Prospeto, terão o mesmo código ISIN PTVAA0AE0001 que estas últimas e conferirão aos seus titulares os mesmos direitos que as demais ações ordinárias existentes antes da Oferta," refere o mesmo prospeto de admissão.

No ano passado Nuno Marques, CEO da Visabeira, tinha já dado como certo este aumento de free-float da empresa de porcelanas e vidros, em entrevista à EXAME. Na altura, o responsável congratulava-se com a saúde financeira da empresa, que atingiu em 2017 os melhores resultados da sua história, ao garantir uma faturação de 85 milhões de euros e lucros acima dos 4 milhões de euros.

Recorde-se que há menos de dez anos a empresa esteve na iminência de fechar, tendo sido depois alvo de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) por parte da Visabeira, que reestruturou e voltou a dar protagonismo à mais antiga empresa de porcelanas da Península Ibérica.

As ações da Vista Alegre cotadas em bolsa terminaram a sessão desta quinta-feira inalteradas nos 17 cêntimos.