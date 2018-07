Os 10 anos da Science4You em destaque na EXAME de Julho

A Science4You nasceu de forma quase acidental há dez anos, e agora vende brinquedos para todo o mundo e fatura mais de 20 milhões. A EXAME foi conversar com Miguel Pina Martins, fundador e CEO da empresa que junta ciência e diversão, e visitou as instalações onde são produzidos os brinquedos que estão a dar que falar.

No mundo das empresas, há muitas outras histórias para ler nesta edição de julho. Fomos perceber como evoluiu o ACP, que começou há mais de um século como um clube de aficionados do automóvel para se transformar num grupo de serviços aos sócios. Estivemos também na Vieira de Castro, casas das bolachas como a Maria e de rebuçados como os famosos Flocos de Neve. E entrevistámos a diretora-geral do Ikea em Portugal, uma sueca que nos recebeu numa das cozinhas em exposição na loja de Alfragide.

Mais a Norte, entrevistámos Carlos Oliveira, líder da InvestBraga, instituição que pretende e está a conseguir dinamizar o tecido empresarial e o empreendedorismo local e nos traça o panorama da região e que vantagens está a colher da digitalização.

Na região do Douro, contamos o que está a ser feito, a nível de investigação, para contrariar os efeitos das alterações climáticas, que poderão ter um efeito importante sobre uma actividade económica muito dependente dos elementos naturais.

Com a ajuda da Informa D&B, analisamos as empresas de crescimento elevado, e dentro destas as mais rápidas de todas, as Gazela. E, à boleia de um estudo da Deloitte, traçamos um retrato sobre as gerações Y e Z e a sua relação com os seus empregadores.

Não deixe ainda de ler a entrevista ao prestigiado professor Robert Gordon, conhecido por ter decretado o fim do crescimento económico de outrora.

Por último, recomendamos o livro "Faça Refresh", de Satya Nadella, o CEO da Microsoft, que acaba de ser editado em Portugal e do qual publicamos um capítulo.

Procure a edição deste mês nas bancas ou assine a versão em papel ou digital. Boas leituras e acompanhe a melhor análise e opinião em Exame.pt.