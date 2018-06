OutSystems atinge patamar de “unicórnio”

É o primeiro “unicórnio” com base nacional e o segundo com sotaque português. A OutSystems, de Paulo Rosado, anunciou esta manhã o fecho de uma ronda de financiamento no valor de 360 milhões de dólares, que a valoriza acima dos mil milhões de dólares. Desta vez, os responsáveis pelo financiamento foram o Goldman Sachs e a KKR.



A empresa tem atualmente uma faturação de mais de 100 milhões de dólares e tem tido um acelerado crescimento desde a sua criação. Em comunicado enviado às redações o CEO da companhia refere que “este financiamento surge na sequência de um ano recorde para a empresa," que se mantém como pioneira no desenvolvimento de aplicações low code, adianta ainda Rosado.



A companhia, nascida em Coimbra há cerca de 10 anos, entra assim na categoria rara de start-ups que conseguiram crescer e desenvolver-se até atingir uma valorização superior a mil milhões de dólares - algo tão raro quanto um unicórnio.