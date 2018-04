Esporão compra cervejas artesanais Sovina

Valor do negócio não foi revelado. João Roquette fala em “oportunidade de criação de um mercado de cervejas de qualidade em Portugal”.

O Esporão comprou a empresa “Os três Cervejeiros Lda”, que produziu a primeira cerveja artesanal portuguesa, a Sovina. Em comunicado enviado às redações, o CEO do Esporão revela que esta compra foi motivada “pela oportunidade de criação de um mercado de cervejas de qualidade em Portugal, à semelhança do que aconteceu com os vinhos e azeites”. E acrescenta que “a marca Sovina é uma referência no mercado das cervejas artesanais, tem um posicionamento alinhado com o nosso e atributos que admiramos: a elevada qualidade de produto, um portfólio completo e excelente imagem”.

Contactada pela EXAME, a empresa não quis, no entanto, revelar o valor do negócio nem adiantar qualquer pormenor sobre a estratégia que pretende seguir com a entrada no mercado cervejeiro.

As cervejas Sovina surgiram no mercado em 2011 pela mãos de três amigos – Pedro Sousa, Alberto Abreu e Arménio Martins – depois de dois anos de testes, em que a marca já estava registada mas o produto ainda não era o ideal para comercializar. Um investimento inicial de menos de 200 mil euros, segundo escrevia a FORBES Portugal no ano passado, deu então origem a uma das mais conhecidas e conceituadas marcas de cerveja artesanal portuguesa. Com um crescimento a dois dígitos desde a sua fundação, a marca ganha agora novo fôlego ao integrar um dos gigantes nacionais na área das bebidas e também dos azeites. Recorde-se que o Esporão é responsável pela produção de vinhos como Monte Velho ou Quinta das Murças, para além de azeites virgens extra. Atualmente, o grupo exporta para mais de 50 países em todo o mundo.