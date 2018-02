Mumbai é a cidade onde os expatriados ganham mais

A capital financeira da Índia destaca-se, este ano, como uma das melhores cidades, em termos de salário, para os expatriados, segundo um inquérito realizado pelo HSBC e divulgado pela Bloomberg. Xangai, Jacarta e Hong Kong são outras metrópoles asiáticas apontadas como das que melhor pagam a quem é estrangeiro e escolhe o país para viver. O HSBC Internacional calcula que os expatriados a viver em Mumbai ganham, em média, 217 mil dólares por ano, muito acima dos cerca de 100 mil dólares que em média ganha quem muda de país por razões profissionais – considerando 52 países. Lisboa, por outro lado, aparece em penúltimo lugar, com os expatriados a auferir, em média, 60 mil dólares ao ano.

A Ásia costuma ser um bom continente para quem procura boas remunerações, mas a cidade indiana não consegue competir em termos de oportunidades de trabalho com cidades como Londres, São Francisco ou Nova Iorque. O responsável do inquérito levado a cabo pelo HSBC, Dean Blackburn, notou em declarações à mesma agência noticiosa que os hubs tecnológicos do Reino Unidos e dos Estados Unidos são mais atrativos para os profissionais mais ambiciosos, mesmo que economicamente não sejam tão interessantes. Em termos de salários, as cidades europeias mais atrativas são atualmente Zurique e Genebra, que ocupam o terceiro e quinto lugares, respetivamente, na lista dos salários mais altos para expatriados. Ficam à frente de metrópoles como Nova Iorque, Los Angeles, Sidney ou Abu Dhabi.

Em termos de oportunidades de trabalho, a cidade californiana de São Francisco é apontada como sendo a que mais empregos tem para expatriados, logo seguida de Londres e de Nova Iorque. Birmingham, que aparece em antepenúltimo lugar em termos de salários (cerca de 62 mil dólares ao ano), é no entanto apontada como um dos lugares onde é mais fácil encontrar trabalho.