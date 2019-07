Em Algés, está tudo pronto para a 13ª edição do NOS Alive

No Passeio Marítimo de Algés, está tudo preparado para mais uma edição do NOS Alive. A partir desta quinta, 11, e até sábado, 13, a organização garante muita música, bom ambiente e algumas surpresas também

Diana Tinoco

As portas do NOS Alive abrem oficialmente esta quinta, 11, e a organização apresenta algumas novidades nesta que é a 13ª edição. Todas com algo em comum: uma nova forma de viver o festival que decorre até sábado, 13, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

The Cure, Grace Jones, Idles, Robyn, Jorja Smith, Ornatos Violeta, Camané, Vampire Weekend, Gossip, Nubai Soundsystem, Bon Iver, Thom Yorke e The Smashing Pumpkins são alguns dos nomes que vão passar pelos seis palcos existentes no recinto, para três dias de muita música.

O Palco NOS Clubbing, onde atuam Emicida, Dillaz e George FitzGerald, entre outros, terá mais destaque do que em qualquer uma das edições anteriores, e é lá que se apresenta a grande novidade. Rita Torres Baptista, da NOS, anunciou que “o Alive é o primeiro festival a receber uma experiência 5G”, descrita como “a tecnologia que vem mudar a forma como vivemos”. De forma simples, explique-se que uma câmara 360º vai estar a transmitir os concertos (aqueles cujos direitos foram cedidos), dando a possibilidade de escolher detalhadamente o que se quer ver da atuação da banda ou do artista. E tudo isto enquanto está sentado na bancada NOS – outra das novidades do festival, em frente à zona de convidados, com vista privilegiada para o palco principal.

Como já não é só de música que se fala no NOS Alive, também o Palco Comédia vai, pelo segundo ano consecutivo, trazer outras formas de arte. Jel, o curador desta edição, escolheu o artista Odeith para pintar o cenário do palco onde marcam presença Fernando Rocha (a celebrar 20 anos de carreira), Pedro Teixeira da Mota, Andrew Lawrence (Reino Unido), Eduardo Madeira, Ena Pá 2000 e, entre outros, Joana Ramos. Além de ter aplicado a sua criatividade para tornar o palco num “templo da comédia”, com referências egípcias, a primeira civilização a ter comédia escrita, Odeith ainda convidou uma série de outros artistas para uma sessão de pintura ao vivo já nesta quinta, 11.

A fechar o cartaz deste ano, foi anunciada a participação da banda Variações, criada no âmbito do filme de tributo a António Variações, e que junta o ator Sérgio Praia aos músicos Duarte Cabaça, David Santos, Vasco Duarte e Armando Teixeira. Os concertos estão marcados para o palco EDP Fado Café, durante as três noites do NOS Alive.

NOS Alive > Passeio Marítimo de Algés, Oeiras > T. 21 393 3770 > 11-13 jul, qui-sáb 17h > €61 e €140 (passe)