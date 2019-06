A cidade ilustrada na exposição "As Lisboas de Nuno Saraiva"

1 / 4 Nuno Saraiva 2 / 4 Nuno Saraiva 3 / 4 Nuno Saraiva 4 / 4 Nuno Saraiva

Na Galeria de Santa Maria Maior não está, ainda, o troféu da Melhor Marcha de Lisboa em 2019. O Alto do Pina ganhou o concurso, mas o prémio só deve ser entregue daqui a algum tempo, talvez só depois das eleições legislativas de 6 de outubro, prevê Nuno Saraiva. É preciso refrear os ânimos, explica o ilustrador. Embora já não haja pancadaria no Largo do Terreirinho, a grande rivalidade entre bairros mantém-se. Na cerimónia, só a marcha vencedora ali estará em peso, as restantes terão apenas um representante. São estas histórias que fascinam Nuno Saraiva e têm servido de inspiração para trabalhos desenvolvidos nos últimos dez anos. Foi nessa altura que deu o salto da banda desenhada para a ilustração. “Era voluntário na Associação Renovar a Mouraria, fiz a sua imagem, cartazes para os arraiais... A Time Out viu-os e desafiou-me a fazer umas ilustrações para a revista”, conta. Daí a começar a trabalhar com a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC, ligada à Câmara Municipal de Lisboa), através do atelier Silvadesigners, foi um instante.

Para a exposição As Lisboas de Nuno Saraiva, a galeria de grandes arcos em pedra vai estar dividida em várias salas. Numa, dedicada à Renovar a Mouraria, estão guias ilustrados e os cartazes da “ronda das tascas” e dos concursos de fado; noutra, as ilustrações para as Festas de Lisboa e os troféus das Marchas; noutra, ainda, trabalhos editoriais publicados na Time Out, Sol e Público. Mas há mais: desenhos para produtos como a Ginja sem Rival, imagens para jogos e outras colaborações. Além dos materiais impressos, na exposição vão estar, revelando todo o processo criativo, esboços em toalhas de mesa de café e desenhos a tinta da china, em velhas molduras, umas oferecidas por amigos outras compradas na Feira da Ladra (e todos esses originais vão estar à venda na Galeria de Santa Maria Maior).

Aos sábados, Nuno Saraiva conduzirá visitas guiadas. Basta aparecer e, durante cerca de hora e meia, ficar a ouvi-lo contar histórias à volta das suas Lisboas. Será um prazer.

As Lisboas de Nuno Saraiva > Galeria de Santa Maria Maior > R. da Madalena, 147, Lisboa > até 27 jul, seg-sáb 14h-18h > grátis > visitas guiadas pelo artista 4, 6, 20 e 27 jul, sáb 14h-18h