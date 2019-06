"Gertrude Stein e Acompanhante": Uma história de amor no palco do S. Luiz, em Lisboa

O trio Gertrude Stein, Alice B. Toklas e Hemingway está na base da peça Gertrude Stein e Acompanhante, que se apresenta como um resumo da vida da grande poeta do modernismo. Para ver no Teatro S. Luiz, em Lisboa, até 30 de junho

Margarida Dias

O título do espetáculo é roubado a um livro de Ernest Hemingway, e não é por acaso. Esta peça escrita pelo norte-americano Win Wells retrata a relação da poeta e dramaturga Gertrude Stein com a escritora Alice B. Toklas, não apenas no que essa relação tinha de equilíbrio de forças, por menos óbvio que isso parecesse, mas também no que tinha de desvios e permeabilidades. Diz-se de Ernest Hemingway que Stein foi o amor da sua vida e que chegaram a ser amantes. Com encenação, dramaturgia e versão cénica de Fernanda Lapa (Escola de Mulheres), Gertrude Stein e Acompanhante coloca a poeta do famoso “a rose is a rose is a rose”, já morta, em diálogo com a sua companheira, numa espécie de revisitação dos momentos marcantes das suas vidas em comum.

“Tive sempre a ilusão de que nós duas haveríamos de morrer juntas”, diz Toklas no início da peça. Hemingway chamava-lhes “cabras lésbicas” – “uma cabra é uma cabra é uma cabra”, chegou a escrever. “A mim parece-me que a Gertrude assumiu sempre o papel masculino e a Alice o papel feminino. Há muitos casais de escritores, e conheci alguns, em que – não havendo, ainda, computador – eles escreviam à mão e elas batiam os textos à máquina”, comenta Fernanda Lapa, contextualizando o ascendente de uma sobre a outra. “Quando se é um génio, tem de se ficar sentado sem fazer nada”, diz a certa altura Gertrude Stein, aqui interpretada por Cucha Carvalheiro. Stein é considerada uma das figuras centrais do modernismo na literatura e privou, em Paris (para onde se mudou em 1903, partindo dos EUA, onde nasceu), com nomes como Picasso, Matisse, Ezra Pound e Scott Fitzgerald. A sua coleção de arte era muito profícua e, em cena, podemos mesmo ver uma reprodução do retrato que Picasso pintou dela. Ao piano, Nuno Vieira de Almeida trata dos interlúdios, pequenas respirações necessárias a toda a informação biográfica que nos vai sendo transmitida a partir do palco.

Gertrude Stein e Acompanhante > São Luiz Teatro Municipal > R. António Maria Cardoso, 38, Lisboa > T. 21 325 7640 > até 30 jun, qua-sáb 21h, dom 17h30 > €12