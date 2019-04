O Tremor, na ilha de São Miguel, nos Açores, é muito mais do que um festival de música

A ilha de São de Miguel transforma-se num imenso palco para acolher concertos, residências artísticas, exposições, atuações-surpresa, entre outras propostas. A VISÃO falou com António Pedro Lopes, co-diretor do Festival Tremor, para conhecer os destaques desta sexta edição, que decorre de 9 a 14 de abril, com lotação esgotada