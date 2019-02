"Mau, Mau, Lobo Mau", no Teatro D. Maria II: Quem disse que ter medo não é bom?

O Salão Nobre do Teatro Nacional D. Maria II é das crianças, com um espetáculo para aprender a lidar com os medos. Mau, Mau, Lobo Mau está em cena todos os sábados, até 23 de março

Filipe Ferrreira

Para o Lobo Mau, os bons tempos já lá vão. Está velho, falha-lhe a voz, e se antes, na floresta, todos tremiam só de pensar nele, agora ninguém parece ter medo daqueles olhos tão grandes, das orelhas tão grandes, da boca tão grande. Nem os Três Porquinhos, nem os Três Cabritinhos, nem mesmo a Menina de Casaco Vermelho. Ela não tem medo de nada. Ou será que tem? Inês Fonseca Santos e Maria João Cruz foram buscar a figura do Lobo Mau, personagem dos contos tradicionais que atravessa gerações, e deram a volta ao texto. Catarina Requeijo encenou uma peça para falar de maldade, bondade e daquilo que nos faz recear. “Há um protecionismo em relação às crianças, tende-se a afastar os obstáculos. Não ter medos, não os assumir nem aprender a lidar com eles é não ter angústias nem expectativas. É preciso ter medo para crescer e reconhecer o mundo”, defende a encenadora, que há cerca de 18 anos se dedica a projetos dirigidos ao público infantil.

A peça Mau, Mau, Lobo Mau, que se estreia neste sábado, 16, no Teatro Nacional D. Maria II, insere-se no Boca Aberta, ciclo de espetáculos dirigidos a crianças dos 3 aos 6 anos, com apresentação tanto em jardins de infância de Lisboa como no Salão Nobre do teatro, em sessões descontraídas para as famílias. Para os espetáculos, são trabalhados textos que integram o Plano Nacional de Leitura, clássicos da literatura e ainda obras de autores portugueses e estrangeiros, de vários géneros (romance, conto, teatro e poesia). Conta-se uma história, num espaço, com atores e adereços, por um lado, promove-se a leitura e os livros, por outro. “O Boca Aberta é também uma oportunidade, para muitas crianças, de entrar nesta casa de lustres e dourados. Depois, ver a sala de aula transformada em teatro, com atores a sério, é um momento que lhes fica na memória para sempre.” Em maio, estreia-se Falas Estranhês? Catarina Requeijo explica ao que se vai: “As escolas são, cada vez mais, uma mistura de nacionalidades e de línguas. Vimos aí uma oportunidade para abordar o tema da comunicação e da língua.” Para já, fica a pergunta: Será que a Menina do Casaco Vermelho tem medo de alguma coisa? Talvez o Lobo Mau a ajude a descobrir.

No dia 16 de março está marcada uma sessão com interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

Mau, Mau, Lobo Mau > Teatro Nacional D. Maria II > Pç. D. Pedro IV, Lisboa > T. 800 213 250 > até 23 mar, sáb 16h > €4