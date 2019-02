Banda sonora para o apocalipse no concerto de Micah P. Hinson, em Braga

Micah P. Hinson, trovador do lado mais negro da country, regressa a Portugal para apresentar o disco When I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You. O concerto está marcado para esta sexta-feira, 1, no Theatro Circo, em Braga