O Porto/Post/Doc é a festa das imagens em movimento

As novas formas do cinema contemporâneo, nomeadamente os cruzamentos entre a ficção e o documentário, estão em destaque na quinta edição do festival, com mais de uma centena de filmes exibidos, até 2 de dezembro, em várias salas do Porto. O programa inclui também concertos, performances e festas

Mais de uma centena de histórias com o mundo dentro. No Porto/Post/Doc fala-se da longa luta do povo sarauí pela autodeterminação, em Hamada, seguem-se as pisadas de ativistas dos direitos humanos no Rio de Janeiro, em Obscuro Barroco, descobrem-se as singularidades da sociedade nipónica, em A Guerra do Caldeirão de Kamagasaki, conta-se a experiência do exílio, em Férias em Família, expõe-se a propaganda russa, em As Testemunhas de Putin... Registos que nos permitem conhecer contextos muito diferentes e pensar sobre problemáticas essenciais do século XXI. Em várias salas do Porto, a quinta edição deste festival dedica-se às “ficções do real”, explorando a fronteira, cada vez mais esbatida, entre a ficção e o documentário.



O desafio às convenções é particularmente visível na competição internacional. “Partimos de um enorme bloco de 700 candidaturas e tivemos um trabalho hercúleo para selecionar 14 filmes, que fizessem sentido e formassem um programa diferente e original, com as nossas próprias descobertas”, conta Dario Oliveira, da direção do festival. Há, ainda, a competição Cinema Novo, que integra e promove a produção cinematográfica de estudantes e escolas portuguesas. Na secção Cinema Falado, será exibida uma seleção heterogénea de filmes produzidos ou coproduzidos em Portugal (como o lendário O Chico Fininho, de Sérgio Fernandes, retrato do Porto na década de 80).

Boa parte do Porto/Post/Doc é dedicada às retrospetivas. Além da exibição de obras dos cineastas António Reis e Margarida Cordeiro, o trabalho da dupla será revisitado na exposição coletiva Como o Sol/ Como a Noite. Em Transmission estarão em destaque as interseções de música com cinema e, a par do visionamento de documentários sobre figuras emblemáticas (como Prince e Ryuichi Sakamoto), haverá concertos, performances e festas. “Este festival é mais do que uma mostra: é uma festa do cinema, mas sem tapetes vermelhos”, resume Dario.

Porto/Post/Doc > Rivoli Teatro Municipal, Cinema Trindade, Passos Manuel > Porto > T. 91 873 6930 > 24 nov-2 dez > €5, €10 (dez sessões à escolha) €50 (passe) > programação completa em www.portopostdoc.com/