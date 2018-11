David Fonseca: 20 anos de carreira num sonho sempre pop

O músico de Leiria comemora em palco 20 anos de carreira e convidou vários amigos para ajudar à festa. David Fonseca atua nesta quarta, 14, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e na sexta, 16, no Coliseu do Porto

Para muitos, e talvez até para o próprio David Fonseca, parecerá que foi ontem, que um grupo de Leiria, chamado Silence 4, tomou de assalto as rádios e os palcos nacionais, com uma pop semiacústica, cantada em inglês, de repente tornada um dos maiores fenómenos de popularidade da música portuguesa. Na viragem do século, David emancipar-se-ia da antiga banda, iniciando uma sólida carreira a solo, alicerçada já em oito álbuns de originais e outros projetos laterais que também têm o seu cunho, como os Humanos ou o mais recente disco Bowie 70, de tributo a David Bowie.

“Custa-me a acreditar, pois nem sequer esperava que durasse dois anos, quanto mais 20”, diz aquele que, nos primeiros tempos, se recusava a apresentar como músico profissional. Ainda seriam necessários mais alguns anos para o assumir, mas a partir desse momento, reconhece, “tudo começou a correr muito melhor”. Foi então altura de construir um percurso e um imaginário enquanto compositor, que o tornou um dos mais completos artistas pop da música portuguesa.

O aniversário redondo começou a ser festejado em maio, com a edição do álbum de originais Radio Gemini, ou seja, com música nova − é assim que gosta de olhar para a carreira, sempre virada para o futuro. Agora, porém, é tempo de festejar também o passado, com um concerto especial no qual contará com a presença de alguns amigos com quem se cruzou nestes 20 anos, como é o caso de Camané e Manuela Azevedo, antigos companheiros no projeto Humanos, de Rita Redshoes, que fez parte da sua banda e deu voz a Hold Still ou da cantora espanhola Alice Wonder, parceira em Resist, um dos temas mais fortes de Radio Gemini.

David Fonseca > Coliseu dos Recreios > R. das Portas de S. Antão, 96, Lisboa > T. 21 324 0580 > 14 nov, qua 21h30 > €23,50 > Coliseu do Porto > R. Passos Manuel, 137, Porto > T. 22 339 4949 > 16 nov, sex 21h30 > €23,50