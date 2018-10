Na Casa do Design, em Matosinhos, há uma exposição para descobrir o designer e ilustrador Tóssan

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Pendurado pela cauda, um macaco dá as boas-vindas aos visitantes. À colorida figura junta-se a “bicharada” de eleição de Tóssan, alter-ego de António Fernando dos Santos (1918-1991), um “humorista total”, um “poeta do absurdo” e uma “figura extraordinária”, tal como o descreve Jorge Silva, comissário da exposição Tóssan – A Vida é Engraçada Mas Eu Levo-a a Sério, que podemos ver na Casa do Design, em Matosinhos, até 3 de março.

São desenhos, rascunhos, originais e outros formatos, divididos em capítulos e organizados de uma forma “mais ou menos cronológica”, diz Jorge Silva, para traçar o extraordinário percurso de Tóssan, muito ligado às artes visuais. Depois da homenagem na Festa da Ilustração, em Setúbal, no passado mês de junho, a Casa do Design acolhe esta retrospetiva do multifacetado artista, designer, ilustrador, humorista e poeta. “É uma exposição essencialmente visual, que acompanha grande parte da sua obra, desde 1940”, frisa o comissário.

Organizada pela Câmara de Matosinhos, em parceria com a autarquia de Setúbal e esad-idea, núcleo da Escola Superior de Artes e Design (ESAD), a mostra junta à divertida figura do macaco da entrada, que foi capa do livro Animais, Esses Desconhecidos, de Maria Helena da Costa Dias, a trupe das crónicas ilustradas de Lógica Zoológica, publicadas no jornal satírico O Bisnau (1983). “Tossán foi afinando o traço e a partir dos anos 70 cria um estilo muito pessoal”, nota Jorge Silva, que identifica nessas publicações o “testamento vital” do artista enquanto escritor e ilustrador. Ao longo de 22 crónicas “hilariantes, com desenhos soberbos”, aliados a “trocadilhos e brincadeiras absurdas”, mostram uma “qualidade inspiradora”. É difícil não sorrir ao olhar para as paredes da galeria.

Ali, vê-se um autêntico zoológico traçado a compasso e régua, onde cabem o caracol, o leão, o sapo e o crocodilo. Mas há mais. As ilustrações para os livros para crianças de Leonel Neves, os poemas de Mário Castrim, sempre com um toque de crítica e repúdio face à situação política do País, e ainda para o livro de contos Rã no Pântano, de António Almeida Santos.

Na exposição, que é de certa forma um resumo de tudo quanto o artista fez na vida, encontram-se ainda caricaturas para livros de finalistas, um filme mudo, com sete minutos, de 1963, no qual Tóssan anda às voltas com uma gravata. “Tóssan era uma personalidade tremenda”, além de “um designer e ilustrador ao nível do melhor que se fazia naquela época”, afirma Jorge Silva, que pretende pôr o nome do artista no mapa da nossa história recente.

Tóssan – A Vida é Engraçada Mas Eu Levo-a a Sério > Casa do Design > Edifício dos Paços do Concelho, R. Alfredo Cunha, Matosinhos > T. 22 939 2470 > até 3 mar, seg-sex 9h-12h30, 14h-17h30, sáb 15h-18h > grátis