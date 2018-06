Janita Salomé dá voz às palavras certas no Teatro da Trindade

O cantor alentejano apresenta pela primeira vez ao vivo o seu novo disco esta terça, 5. “Valsa dos Poetas” presta homenagem a autores que o inspiraram

Janita Salomé regressou aos discos no passado mês de abril, e Lisboa foi a cidade escolhida para mostrar em palco o novo Valsa dos Poetas, um trabalho, como o nome indica, inspirado nos poetas que mais influenciaram a sua música. Carlos Mota de Oliveira, Charles Bukowski, Jaime Rocha, José Afonso, José Jorge Letria, Luís Pignatelli e o inevitável Luís Vaz de Camões foram alguns dos autores escolhidos pelo cantor alentejano, que adaptou as palavras destes ao seu vasto imaginário musical, no qual tanto deambula pelas sonoridades mais tradicionais daqui e de além-mar como pelos mais variados experimentalismos. Apesar dos mais de 40 anos de carreira e da dezena e meia de registos em nome próprio, Janita Salomé nunca se deixou acomodar a êxitos passados nem prender a grilhetas estilísticas, como mais uma vez prova neste álbum, composto por 12 temas (nove originais e três reedições com novos arranjos) inspirados, segundo o próprio, nas cadências que cada poeta emprestou à sua escrita. Neste concerto de apresentação, Janita estará acompanhado por uma banda de luxo, composta por Filipe Raposo e Rúben Alves ao piano, Miguel Amado e António Quintino no baixo e no contrabaixo, Mário Delgado e João Firmino nas guitarras, e Carlos Miguel e Quiné Teles na bateria e nas percussões. O espetáculo contará ainda com as participações especiais das cantoras Luanda Cozetti e Catarina Molder, com a sua poderosa voz de soprano.

