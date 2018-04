Adriana Calcanhotto canta "A mulher do Pau-Brasil" no CCB

A cantora brasileira está em Portugal como professora na Universidade de Coimbra e aproveita a estada para apresentar o seu novo espetáculo esta terça, 10

Divulgacao

Desde 2015, quando foi nomeada embaixadora da Universidade de Coimbra, que Adriana Calcanhotto tem cimentado os laços com a mais antiga universidade portuguesa, onde chegou a ser professora convidada da Faculdade de Letras, no primeiro semestre do ano passado, tendo desenvolvido um intenso programa de atividades – desde aulas abertas e ateliers sobre escrita ou produção artística a palestras e exposições. A cantora brasileira está de regresso ao estabelecimento de ensino superior, onde, desde o dia 5 de março até 7 de maio, está a lecionar um curso, com duração total de 60 horas, sobre a temática “Como escrever canções”. Pelo meio, aproveita para dar alguns concertos que servirão para apresentar A Mulher do Pau-Brasil, em que Calcanhotto surgirá acompanhada por Gabriel Muzak (guitarra) e Ricardo Dias Gomes (piano e baixo).

Este novo espetáculo (uma estreia em Portugal) é inspirado pelo movimento modernista brasileiro dos anos 1920, em especial o chamado Manifesto da Poesia Pau-Brasil, que acabaria por influenciar, algumas décadas mais tarde, o próprio tropicalismo. Tendo como base, segundo a própria, “a aprendizagem, pesquisa e trabalhos desenvolvidos como professora da Universidade de Coimbra e embaixadora da Língua Portuguesa”, em A Mulher do Pau-Brasil, Adriana mistura novas canções e alguns sucessos antigos, agora reinventados mediante o filtro de todas estas experiências.

Adriana Calcanhotto > CCB > Pç. do Império, Lisboa > T. 21 361 2400 > 10 abr, ter 21h > €15 a €55

Depois da estreia do espetáculo em Lisboa, Adriana Calcanhotto atuará também em Ponta Delgada (Teatro Micaelense, 21 de abril) e no Porto (Coliseu, 24 de abril).