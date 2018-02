Invicta.Música.Filmes: Três concertos para três longas-metragens para ver (e ouvir) no Porto

A Casa da Música, no Porto, regressa, este sábado, 17, ao ciclo que revisita clássicos do cinema com música tocada ao vivo. A projeção de O Gabinete do Dr. Caligari, com o Remix Ensemble, é uma estreia

A exibição de três filmes será transformada em três grandes concertos na Casa da Música, em mais um ciclo que evoca a Invicta Film, a empresa do Porto que, entre 1910 e 1925, produziu mais de uma centena de documentários. No primeiro concerto, este sábado, 17, a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música será a responsável pela banda sonora da tragédia romântica Há Lodo no Cais (1954), de Elia Kazan, vencedor de oito Oscares da Academia, incluindo o de Melhor Filme, com música de Leonard Bernstein. No domingo, 18, a Banda Sinfónica Portuguesa protagoniza o cineconcerto que começa com a música de John Barry no filme África Minha, continua com a banda sonora de John Williams para A Guerra das Estrelas, e fecha com a composição Via Claudia de Johan de Meij, a par de algumas das bandas sonoras que o autor fez para filmes de Federico Fellini, numa homenagem ao cineasta italiano.

O ciclo termina na terça, 20, com o Remix Ensemble a estrear, por cá, uma versão para o filme mudo O Gabinete do Dr. Caligari (1920), depois de a ter tocado, pela primeira vez, no Luxemburgo, resultado de uma encomenda conjunta da Casa da Música e da Philharmonie do Luxemburgo ao compositor austríaco Wolfgang Mitterer. A exibição deste clássico de terror, numa sessão dirigida por Robert Wiene, é um dos mais aguardados deste ciclo, já que o filme é considerado um marco do movimento expressionista alemão no cinema, com cenários deformados, ruas estreitas e entrecortadas, telhados góticos e cubistas.

Invicta.Música.Filmes > Casa da Música > Av. da Boavista, 604, Porto > T. 22 012 0220 > Há Lodo no Cais > 17 fev, sáb 18h > €25 > Banda Sinfónica Portuguesa > 18 fev, dom 12h > €10 > O Gabinete do Dr. Caligari > 20 fev, ter 19h30 > €15