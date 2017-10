Maria Bethânia nos coliseus de Lisboa e do Porto: A festa que todos querem ouvir

A cantora brasileira Maria Bethânia está de regresso a Portugal para recordar os sucessos de mais de meio século de carreira. Para ver e ouvir este sábado e domingo, dias 21 e 22, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e na quarta, 25, no Coliseu do Porto

Com uma carreira que se confunde com a própria história da música popular brasileira, a Abelha Rainha ou simplesmente Maricotinha, como também é conhecida Maria Bethânia, é desde os anos 60 uma referência para gerações e gerações de fãs. Nascida na Bahia, sonhava ser atriz, mas é caso para dizer que o destino lhe estava traçado desde o berço, quando o irmão Caetano Veloso lhe escolheu o nome, inspirado pela valsa Maria Betânia, popularizada pela voz de Nélson Gonçalves.

Após participar em diversos espetáculos amadores, ao lado do irmão Caetano e de nomes como Gal Costa, Gilberto Gil ou Tom Zé, estreou-se como artista profissional em 1965, ao substituir a cantora Nara Leão no espetáculo Opinião, no mesmo ano em que também editou o álbum de estreia homónimo – o primeiro de uma longa lista, com mais de 30 títulos em nome próprio.

Já com mais de 50 anos de carreira, está de regresso a Portugal para um reencontro com os fãs portugueses, aos quais irá apresentar o espetáculo Grandes Sucessos, que, como o nome indica, recorda as suas músicas mais emblemáticas, a par de outros temas inesquecíveis, de compositores marcantes na sua carreira, como Caetano Veloso ou Chico Buarque.

Maria Bethânia > Coliseu dos Recreios > R. Portas de Santo Antão, 96, Lisboa > T. 21 324 0580 > 21-22 out, sáb-dom 21h30 > €25 a €90 > Coliseu do Porto > R. de Passos Manuel, 137, Porto > T. 22 339 4940 > 25 out, qua 21h30 > €25 a €80