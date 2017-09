Famel, Casal Boss e V5? São glórias de outros tempos e motos de Portugal, pois

É feita de histórias e máquinas, a exposição Motos de Portugal, que reúne mais de 80 modelos de clássicos de duas rodas motorizadas para ver Casa do Design, em Matosinhos, até 27 de janeiro

O que têm em comum a Casal Boss, a SIS Sachs Andorinha, a Macal, a Famel Zundapp GT25, e a icónica V5? São mais de 80, as gloriosas máquinas motorizadas portuguesas que deixaram o asfalto e aceleram agora na Casa do Design, em Matosinhos, até 27 de janeiro. Com curadoria de Emanuel Barbosa, designer e professor na Escola Superior de Artes e Design (ESAD), a exposição Motos de Portugal procura seguir “uma ordem cronológica, sem ser exaustiva”.

Segundo o curador, além de mostrar a evolução da sociedade portuguesa e das míticas motorizadas que marcaram muitas e diferentes gerações, a exposição enquadra-se num dos objetivos da Casa do Design que passa pelo preservar a memória da indústria portuguesa. “É uma espécie de tubo de ensaio que permite ver como evoluiu a indústria, os erros e as coisas boas que foram feitas”, explica o curador.

A exposição é para gosta de acelerar ao volante de uma mota, e para os outros também. “Ando de moto desde pequeno e sempre me fez alguma confusão esta coisa das marcas e modelos”, conta. Devido à sua investigação, não faltam curiosidades à volta de alguns de ícones que fizeram história nas estradas portuguesas para descobrir.

Às motos, grande parte proveniente de coleções particulares, de todo o País, apresentadas como veículos de lazer, trabalho e exercício tecnológico, juntam-se histórias de fabricantes, inventores e utilizadores. Entre elas, está a viagem de Atílio Fevereiro e de Eduardo São Simão que, em 1973, percorreram mais de 15 mil quilómetros, em apenas 48 dias, à boleia de duas unidades do modelo Casal K270. “Todos temos uma certa melancolia ligada a estes tempos”, nota Emanuel Barbosa. Ou a história de um fabricante de Braga que, na década de 50, desenvolveu um veículo com motor e já sem a corrente à vista. "É um sistema sofisticadissimo que ainda hoje é usado."

Mas há mais a descobrir, entre catálogos, cartazes, vídeos e fotografias de época, além de um programa paralelo de conversas que vai permitir que especialistas, colecionadores, fabricantes e curiosos trocam experiências.

Motos de Portugal > Casa do Design de Matosinhos > R. Alfredo Cunha, 15, Matosinhos > T. 22 939 0950 > até 27 jan, seg-sex 9h-12h30, 14h-17h30, sáb 15h-18h