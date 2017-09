Os Encontros da Imagem fazem 30 anos e uma grande festa

Três décadas depois da primeira edição dos Encontros da Imagem, o festival dedicado à fotografia, não faltam motivos para celebrar. De Braga, o aniversário redondo espalha-se ainda a Barcelos, Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Porto, com o olhar de 55 artistas, portugueses e estrangeiros, sobre o mundo. A partir desta sexta-feira, 15, até 29 de outubro

1. O início

Foi em 1987 que o festival Encontros da Imagem surgiu em Braga, dando a conhecer autores clássicos, fundamentais para a história da fotografia, e revelando alguns nomes essenciais da atualidade. Trinta anos depois, faz-se uma edição de celebração que, não tendo tema definido, continua a refletir e a confrontar as artes visuais com o mundo em que se inserem. De Braga, os Encontros estendem-se a Barcelos, Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Porto, em cerca de meia centena de exposições.

2. Os lugares

São 19, os locais a receber o festival, que tem como núcleos centrais, na cidade de Braga, a Estação Galeria (onde se pode ver a instalação de Delphine Burtin e o trabalho de Dafna Tal sobre a importância dos sons na religião), o Edifício do Castelo e o Mosteiro de Tibães, onde estará 10 Trabalhos, uma seleção de projetos do Atelier de Lisboa, com curadoria de Bruno Pelletier Sequeira.

3. Viagem aos anos 30

Os Encontros da Imagem mostram no Mira Fórum, no Porto, um trabalho documental sobre o Farm Security Administration, projeto do Presidente americano Franklin Roosevelt de luta contra a grande depressão dos anos 30, visto pela lente de fotógrafos como Roy Stryker, Walker Evans, Dorothea Lange e Russel Lee.

4. Brincadeiras de crianças

Em Barcelos, mostram-se as fotografias documentais do grego Panos Kefalos, que retratam a forma como brincam as crianças refugiadas, numa das principais praças de Atenas, nas ruas, em mesquitas ou no interior das casas onde vivem. Para ver no Posto de Turismo da cidade.

5. A beleza chinesa

Chen Bao Cheng é um dos repórteres fotográficos mais conhecidos na China que trabalhou para o serviço de propaganda durante a Revolução Cultural do país. Esta série de fotografias, que faz parte da coleção dos Encontros da Imagem e está exposta na Casa-Museu Soledade Malvar, em Famalicão, exalta a beleza da região de Shanxi, onde viveu.

6. Às cores

Em Guimarães, no Museu Alberto Sampaio, vamos poder ver o trabalho da espanhola Ouka Leele, influenciado pela pintura e pela música. Uma obra que evoca a tradição espanhola, em cores berrantes e elétricas.

7. Além das exposições

São várias as iniciativas paralelas às exposições, em Braga. Na sexta- -feira, 15, às 22 horas, haverá projeção dos selecionados da Open Call, na Galeria Estação, seguida de concerto de rock alternativo com os Galgo. No dia seguinte, a festa faz-se no Museu D. Diogo de Sousa, depois das 23 horas. E estão, ainda, previstos encontros de instagramers, uma conferência e um workshop de revelação a preto e branco.