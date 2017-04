International Garden Photographer Of The Year: A Natureza vista à lente

O Parque de Monserrate, em Sintra, recebe a partir desta quinta-feira, 6, o International Garden Photographer Of The Year. E há o nome de uma portuguesa entre os vencedores da principal competição e exposição mundial de fotografia especializada em jardins, plantas, flores e botânica

Lee Acaster

Têm como tema os jardins e o local onde se mostram não podia ser mais adequado. Os trabalhos, de fotógrafos amadores e profissionais, que venceram este ano o International Garden Photographer Of The Year, estão, a partir desta quinta-feira, 6, em exposição no Parque de Monserrate. É a sétima vez que o maior concurso de fotografia de jardins, plantas, flores e botânica é apresentado em Sintra e, integradas na vegetação do parque, podemos ver as 39 fotografias vencedoras nas nove categorias do concurso: Paisagens Silvestres, Jardins Belos, A Beleza das Plantas, Terra Generosa, Árvores, Bosques e Florestas, Espaços para Respirar, Arte Macro, Vida Selvagem no Jardim, Verde na Cidade. E ainda na categoria especial Parques de Sintra.

Dina Vieira

A 10ª edição do International Garden Photographer Of The Year (IGPOTY) teve 18 mil participantes, valendo à portuguesa Dina Vieira dois prémios na categoria Verde na Cidade. O concurso não é uma novidade para a fotógrafa de 66 anos. Foi há 5 anos, no Parque de Monserrate, que se cruzou pela primeira vez com o IGPOTY e, desde então, participa na competição, criada em 2007 no Reino Unido. Depois de 25 anos como fotógrafa profissional do desporto automóvel, nas pistas de Fórmula 1, Dina Vieira virou o foco da sua objetiva para a natureza e vê agora duas das suas fotografias premiadas. O Parque das Nações, em Lisboa, serviu de inspiração para captar Roof Garden, que ficou em 2º lugar. E a Ponte 25 de Abril levou-a a conseguir uma Menção Honrosa, com Under the Bridge.

As inscrições para a 11ª edição do International Garden Photographer Of The Year já estão a decorrer.

Dina Vieira

10ª edição International Garden Photographer Of The Year > Parque de Monserrate > R. Visconde de Monserrate, Sintra > T. 21 923 7300 > 6 abr-8 out, seg-dom 9h30-20h (último bilhete às 19h) > acesso à exposição está incluído no bilhete de visita ao parque (€6,5 a €8)