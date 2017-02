O regresso dos bonecos de Robert Panda

Entre escultura e street art se faz o trabalho de Robert Panda. A exposição May Not Load, Capítulo 1, Amizade é inaugurada este sábado, 18, na Ermida Nossa Senhora da Conceição em Belém, em Lisboa. E, a partir de março, é ver os seus bonecos coloridos por aí

A transversalidade entre escultura e street art no trabalho de Robert Panda está bem traduzida na mecânica de funcionamento da exposição que inaugura este sábado, 18, na Ermida Nossa Senhora da Conceição em Belém, em Lisboa, May Not Load, Capítulo 1, Amizade.

Duas das esculturas de Robert Panda, bonecos antropomórficos coloridos, feitos de uma pasta de materiais que podem ir de papel a fitas adesivas, fibra de vidro ou cimento, vão saltar, a partir de 8 de março, da instalação no interior da ermida para o exterior. Como se fosse uma necessidade, e os bonecos estivessem sedentos de vir para a rua perpetuar a sua função.

De tamanho de pessoa e meia, as cores destes bonecos – azuis, amarelos, vermelhos, verdes, roxos – são utilitárias como as das flores: servem para nos atrair. E alinharmos na sua imobilidade, fazer-lhes um pouco de companhia e apreciarmos, de fora, a velocidade e a apatia a que costumamos votar as nossas vidas, dia após dia.



May Not Load, Capítulo 1, Amizade > Ermida Nª Sra. Conceição > Tv. do Marta Pinto, 21, Lisboa > T. 21 363 77 00 > 18 fev-8 mar (instalação na Ermida), até 27 ago (intervenção urbana) > seg-sex 11h-13h, 14h-17h, sáb-dom 14h-18h