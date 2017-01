Poesia-me: a poesia também é para crianças

A partir deste sábado, 28, o Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, convida as crianças a descobrirem a poesia, através da iniciativa Poesia-me: seis espetáculos com textos de autores portugueses, para mostrar que versos e rimas não têm que ser coisas solenes

Pedro Macedo/Framed Photos

No ambiente acolhedor do Jardim de Inverno do Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, Inês Fonseca Santos vai convidar as crianças, maiores de seis anos, a descobrirem a poesia, com muita brincadeira à mistura. A poetisa, escritora e jornalista organizou o ciclo Poesia-me, que começa este sábado, 28. “A inciativa surge de um convite que a responsável pela programação para a infância e juventude do teatro, Susana Duarte, me fez, na sequência de uma aula que dei, há um ano, sobre poesia”, conta Inês Fonseca Santos.

Um sábado por mês (ou quase), crianças, autores e artistas portugueses vão juntar-se em torno da leitura de textos poéticos. “O objetivo é desmistificar a ideia de que a poesia é uma coisa solene e que tem de ser ouvida em silêncio e com seriedade. Queremos mostrar que não é uma coisa difícil e que até partilha com a infância a possibilidade de fugir ou contornar a regra”, explica a coordenadora do Poesia-me. A ideia é envolver os mais novos num jogo, onde treinam a capacidade de partilhar e onde são estimulados a ouvir e chegar ao outro. “Nestas idades, isso é particularmente importante, porque é quando se começa a intensificar a socialização”, nota Inês Fonseca Santos.

Cada sessão terá o seu próprio tema, partindo sempre de excertos de alguns livros escolhidos pela poetisa. A inaugurar o ciclo, neste sábado, 28, O Mistério Dos Mistérios junta, no Jardim de Inverno, Álvaro Magalhães e Inês Fonseca Santos. Uma introdução à poesia feita com textos do escritor português e com excertos do seu livro para crianças que deu nome a este ciclo, Poesia-me.

Na segunda sessão, a 18 de fevereiro, o texto Querer Muito, de José Paulo Cotrim, com as ilustrações de André da Loba, ganha vida no São Luiz, para mostrar às crianças que a arte da poesia é muito mais do que rimas ou versos: “é o desdobrar das palavras em vários significados”, resume a programadora.

O ciclo conta ainda com as participações de Ricardo Henriques e André Letria, em março, com Há Mar e Mar, a partir de excertos do seu livro Mar; Patrícia Portela e Cláudia Jardim, com O Jogo da Gaulinhalinha, em abril; Isabel Minhós Martins e Yara Kono, que levam Uma Coisa Assim Perfeita; Catarino Requeijo e Victor Yovani, em maio, a apresentar Vias Algum Inconveniente Se Me Assoasse?; e, a encerrar, em julho, Filipa Leal e Capicua, com Quatro Cantos Do Mundo.

Teatro Municipal São Luiz > R. António Maria Cardoso, 38, Lisboa > T. 21 325 7640 > O Mistério dos Mistérios > 28 jan, sáb 16h > Querer Muito > 18 fev, sáb 16h > Há Mar e Mar > 11 mar, sáb 16h > O Jogo da Gaulinhalinha > 1 abr, sáb 16h > Uma Coisa Assim Perfeita > 29 abr, sáb 16h > Vias Alguns Inconveniente Se Me Assoasse? > 6 mai, sáb 16h > Quatro Cantos Do Mundo > 8 jul, sáb 16h > €2 (1 sessão), €10 (7 sessões)