You Can’t Win Charlie Brown, ao vivo, como em disco

A banda portuguesa apresenta o novo álbum Marrow, em concertos muito especiais, com a participação de um trio de cordas e de um coro formado por vozes femininas. Esta quinta-feira, 19, em Lisboa e no sábado, 21, em Braga

Vera Marmelo

É bastante rico e diversificado, o universo musical dos You Can't Win Charlie Brown (YCWCB), um grupo inicialmente formado por Afonso Cabral, Salvador Menezes e Luís Costa, a quem, pouco tempo depois, se juntou David Santos (Noiserv), Tomás Franco de Sousa e João Gil (Diabo na Cruz e Vitorino Voador). Cedo se tornaram num fenómeno de culto junto dos ouvidos mais atentos, dentro e fora de portas, pois, em 2011, quando se deram a conhecer com o disco de estreia Chromatic, logo a insuspeita revista francesa Les Inrockuptibles, uma das bíblias da música alternativa, os tratou de emprateleirar, com toda a pompa e circunstância, lado a lado com nomes como Fleet Foxes, Bon Iver, Grizzly Bear ou Devendra Banhart.

À época, não eram propriamente vistos como uma verdadeira banda, mas antes como um grupo de amigos, composto por seis músicos da primeira divisão da música independente nacional que, quando se juntava, fazia algo especial. Foi assim em 2013, com o segundo trabalho Diffraction/Refraction, no qual foram muito além das fronteiras do indie folk dos primeiros tempos.

E voltou novamente a acontecer no final do ano passado, como o novo Marrow, um dos mais grandiosos álbuns da colheita nacional de 2016, no qual se assumem, talvez pela primeira vez, como uma banda de pleno direito. Com uma maior presença da guitarra elétrica e dos sintetizadores, que substituem a predominância acústica dos primeiros registos, Marrow é um disco deste tempo, feito com criatividade e sensibilidade pop, que vagueia pelos mais variados ambientes e surpreende o ouvinte a cada faixa.

É tudo isto que o grupo agora quer replicar, neste ambicioso concerto, onde irão contar com a participação de um trio de cordas e de um coro formado por algumas das melhores vozes femininas da nova geração da música nacional, que ajudarão a transpor para o palco o cada vez mais ampliado universo musical dos YCWCB: Selma Uamusse, as manas Margarida e Catarina Falcão, também conhecidas como Golden Slumbers, e ainda o trio composto por Francisca Cortesão, Mariana Ricardo e Margarida Campelo, dos Minta and the Brook Trout.

Centro Cultural de Belém > Pç. do Império, Lisboa > T. 21 361 2400 > 19 jan, qui 21h > €10 a €30

Theatro Circo > Av. da Liberdade, 697, Braga > T. 253 203 800 > 21 jan, sáb 21h30 > €12