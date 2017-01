'Squelch': O silenciador de Miguel Palma

De Miguel Palma já vimos aviões, carros e latas. Agora, nesta nova exposição da Galeria Presença, no Porto, encontram-se peças que acompanham o artista há anos bem como um rádio amador pronto a contar histórias

Miguel Palma regressa à tecnologia e ao modo como esta tem influenciado a vida do homem moderno. Com um trabalho quase obsessivo, de manipulação de materiais, ele reinventa objetos e imagens do mundo, cria máquinas e outros engenhos em instalações pensadas para um determinado espaço.

Assim também acontece com Squelch, que inaugura este sábado, 14, na Galeria Presença, no Porto. Em duas salas, a exposição reúne cerca de uma dezena de pequenas esculturas, a maioria criada no último trimestre de 2016, outras concluídas há pouco. São objetos reinterpretados, que foram construídos através de ligações ou colando-se uns nos outros. “Não faço exposições para os amigos, faço porque tenho imensa vontade de construir coisas, de contar histórias, de criar ligações”, explica. Miguel Palma quer surpreender, questionar, acrescentar alguma coisa às imagens e objetos do nosso mundo. Com Squelch, pretende ficar na memória de quem visitar a exposição.

E, afinal, o que significa squelch? Em telecomunicações, essa é a função de um circuito elétrico usado para impedir recetores de ondas de rádio, comerciais ou amadoras, de transmitir em contínuo. Para Miguel Palma, “é a capacidade de um dispositivo anular o ruído de fundo quando estamos a falar. O filtro que falta a um mundo ruidoso como o nosso”. Por essa razão, quando há silêncio, diz, chegamos a desconfiar que alguma coisa deve estar a acontecer e não demos conta. Com um rádio amador, podemos esperar, ouvir as conversas, sem ruído ou interferência, que podem acontecer dentro de 30 segundos ou dez minutos depois. “É um sinal de vida, fascinante.” De tempos a tempos ouve-se comunicar, como se a voz falasse do céu.

A comunicação é, por isso, o princípio de Squelch e um eco arrastado através de cada peça da exposição. Às novas engrenagens, Miguel Palma junta uma réplica do final da década de 80, em lata, de um automóvel dos anos 30, e um sinal de aviso de obras dos anos 60, igual aos atuais. Além de familiares, são duas peças que “existiram num tempo e que mais tarde foram replicadas”.

Galeria Presença > R. Miguel Bombarda, 507, Porto > T. 22 400 5050 > 14 jan-4 mar, seg-sex 10h-12h30, 15h-19h30, sáb 15h-19h30