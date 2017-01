UIVO: Os “lobos” da ilustração voltam à Maia

André Carrilho, Tiago Galo e Nuno Saraiva juntam-se a artistas da Ó! Galeria na 6.ª edição da Mostra de Ilustração UIVO. São mais de 120 os desenhos inéditos de criadores nacionais e estrangeiros para ver a partir desta sexta-feira, 13, no Fórum da Maia

À sexta edição, a Mostra de Ilustração UIVO volta a ocupar o Fórum da Maia, de sexta-feira, 13, até dia 5 de fevereiro. Há mais de 120 desenhos inéditos, nem sempre recentes, de 32 ilustradores convidados pela Ó! Galeria, a quem cabe a organização. Além de ilustrações de artistas do universo da galeria, como Ana Melo, Cátia Vidinhas, Leonor Zamith, Rafaela Rodrigues ou Mariana, a Miserável, na mostra encontram-se desenhos de André Carrilho, Tiago Galo e Nuno Saraiva. “Embora não sejam representados por nós, esta pode ser o início de uma colaboração futura”, avança a curadora Ema Ribeiro.

Sem uma temática definida, a UIVO dá visibilidade a alguns projetos mais pessoais que não entram no lote de encomendas de revistas, jornais ou livros de histórias. E, apesar de manterem uma linguagem própria, que o público identifica, nestas ilustrações “há um mundo fantástico a descobrir”, sublinha Ema Ribeiro.

Apresentadas em pequeno formato, com exceção das obras de André Carrilho, as ilustrações da UIVO vão do desenho à pintura, do grafite ao guache e, cada vez mais, recorrem à ilustração digital. “É uma ferramenta que permite criar coisas absolutamente fantásticas”. Para Ema Ribeiro, “não há desculpa para faltar”: a entrada é grátis, o horário alargado e não faltam mundos imaginários para ver e para dar a conhecer aos mais novos.

UIVO – 6.ª Mostra de Ilustração > Fórum da Maia, R. Eng. Duarte Pacheco, 131, Maia > T. 22 940 8643 > ter-dom 9h-22h