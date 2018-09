"Acende a Luz Para Eu Te Ouvir": A vez dos surdos, na RTP2

Numa sociedade preparada para ouvintes, a nova série documental da RTP2 vai ajudar a perceber as dificuldades dos que usam a Língua Gestual Portuguesa todos os dias

Ainda são poucos os programas televisivos que contam com um intérprete de Língua Gestual Portuguesa, e quando o têm está dentro de um quadradinho no canto inferior direito do ecrã. Agora, em Acende a Luz Para Eu Te Ouvir, uma das novidades da próxima temporada da RTP2, as pessoas que não ouvem ganham protagonismo para tomarem conta de um ecrã inteiro. A nova série documental é apresentada por Pedro Mourão, cujos gestos serão interpretados por Sandra Faria, mas o público-alvo não é somente esta comunidade, que em Portugal ronda as 120 mil pessoas. Os conteúdos são para os ouvintes, colocando-os numa posição desconfortável, embora todo o programa esteja preparado para ser transmitido em língua gestual. “É a primeira vez que se tem oportunidade de perceber como é que os surdos, todos os dias, interagem num mundo que está feito para ouvintes”, conta Maria Campos Forte, coordenadora de produção da Mola Filmes.

O próprio nome do programa, Acende a Luz Para Eu Te Ouvir, é uma chamada de atenção. Um sítio com pouca luz não permite a um surdo conversar com outras pessoas, e não é pelo facto de ter de ler nos lábios, até porque só uma ínfima parte dos surdos consegue fazê-lo, é porque precisa de ver as mãos da outra pessoa. Cada um dos 13 episódios tem um tema, desde explicar por que razão se fala em língua e não numa linguagem gestual ou como os surdos se integram no mundo do trabalho, do desporto, das artes e do ensino. Entre as várias rubricas, destaque para o Quiz, com curiosidades que levantam questões simples como, por exemplo, poderá um surdo conduzir? No Gesto do Dia, é dada uma aula de língua gestual em que se ensinam dois ou três gestos sem recorrer à oralidade. Muitas das entrevistas contam histórias de vida de surdos e de ouvintes com uma forte ligação a esta comunidade.

A escolha deste programa para os finais de tarde de domingo vem reforçar a vontade de Teresa Paixão, diretora da RTP2, de acrescentar palavras à assinatura da estação, agora classificada de “culta e adulta”. “Inclusa” é a escolha para esta temporada. “A RTP2 não quer afastar ninguém, antes pelo contrário, quer trazer toda a gente para o canal”, explica Teresa Paixão. “Com esta ideia de inclusão, a RTP2 é a prova de que há grande liberdade em Portugal.”

Acende a luz para eu te ouvir > Estreia 23 set, dom 19h50 > RTP2