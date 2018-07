'Siga o Coelho Branco', na RTP2: Para lá da bolha em que vivemos

Entre na toca e conheça o novo magazine de cultura urbana que nos mostra as tendências do momento, seja na tecnologia seja no ambiente ou no humor. Siga o Coelho Branco estreia este domingo, 8, na RTP2

“Os nossos entrevistados são os ‘coelhos brancos’.” É assim que Joana Stichini Vilela, autora do programa, explica o título. Sim, falamos do enigmático Coelho Branco do livro Alice no País das Maravilhas. Tal como Alice entra na toca e descobre um mundo fantástico, este magazine leva-nos a “sítios surpreendentes” e a “novas formas de pensar”, diz a também jornalista e autora de livros sobre Lisboa.

Cada um dos 13 programas tem a duração de 25 minutos e é composto por uma entrevista central, que vai sendo intercalada por outros segmentos, como reportagens ou explicações, conteúdos esses a cargo de Luís Leal Miranda e de Filipa Gambino. O que se pretende é dar a conhecer tendências. Não há dúvida de que a palavra nos remete para o efémero, mas estas “são, também, circulares, formam uma teia que molda certos momentos”, esclarece Joana.

A ideia deste magazine é mostrar que há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, que temos de sair duma certa predisposição para vivermos na nossa bolha, rodeados de pessoas parecidas connosco. Assim, enquanto Mário Rolando Peres – o mestre do casamento entre a água e a farinha que nos fez voltar a saborear bom pão artesanal – fala sobre a revolução no mundo das padarias, a blogger Bumba na Fofinha discorre sobre os vídeos que põe no YouTube e o designer português Bráulio Amado – que vive em Nova Iorque e faz anúncios para a Nike e ilustrações para o jornal The New York Times – diz que o instinto é a sua melhor arma.

A viagem prossegue com uma ida ao Algarve e a visita às milhares de abelhas que foram trazidas das Beiras, depois dos fogos, uma iniciativa que garantiu a sua preservação. Nesta experiência, que se pretende que seja de imersão, fala-se ainda dos “influenciadores” das redes, como Cristiana Felgueiras e Miguel Somsen, ou como Herman José renasceu no Instagram. Também não faltam segmentos sobre o Tinder (aplicação para encontros), o desfiar das lãs de Rosa Pomar e um filósofo num ringue de kickboxing. Sim, não se esqueça, tudo pode acontecer quando se segue o Coelho Branco.

Siga o Coelho Branco > Estreia 8 jul, dom 23h15 > RTP2