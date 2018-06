'Dodo Heroes': Relações de afeto entre pessoas e animais em perigo na nova série do Discovery Channel

O êxito da plataforma digital The Dodo ditou a passagem desta nova série documental para a televisão. Histórias de elefantes, coalas, cães e chimpanzés salvos por verdadeiros heróis para ver a partir deste domingo, 10, no Discovery Channel

Jabu tem 30 anos e sofre de uma deformação angular da extremidade anterior que o faz coxear e ter dores. Só uma prótese poderia salvar este elefante macho que vive no Delta de Okavango, no Botswana. Esse desafio foi assumido por Derrick Campana, um médico que começou a fabricar próteses para pessoas mas, hoje em dia, constrói modelos especialmente desenhados para cães, cavalos, cabras e até camelos. O primeiro de seis episódios da nova série, Dodo Heroes, acompanha Derrick desde a Virgínia, nos Estados Unidos da América, até ao Botswana para criar uma prótese para Jabu e corrigir o problema. Além de Jabu, Derrick vai até ao Arizona para tratar Chichi, uma cadela resgatada de um mercado de carne chinês, onde lhe foram amputadas as quatro patas.

As relações de afeto entre pessoas e animais em perigo, com histórias de sobrevivência e salvamento, são o foco de Dodo Heroes, a primeira série criada pelo Discovery Channel e The Dodo, a maior plataforma de conteúdos digitais dedicada ao mundo animal nas redes sociais, com mais de dois mil milhões de vídeos vistos por mês. Outro dos heróis é Pen Farthing, um ex-marine da Armada Real Britânica que no Afeganistão interrompeu uma luta de cães de rua, tornando-se inseparável de Nowzad. Entretanto, já resgatou das ruas mais de 700 cães e abriu uma clínica veterinária em Cabul.

Jan Creamer e Tim Phillips fundaram, em 1990, a ONG Animal Defenders International com o objetivo de denunciar o abuso contra os animais nos circos. Neste episódio, travam uma luta com um circo de Cuzco, no Peru, em que os donos negam entregar os animais, entre os quais seis leões e um macaco- aranha chamado Pepe, que vive acorrentado desde que nasceu, há oito anos. Na Austrália, os Bee são uma família que se dedica a resgatar coalas feridos, depois de uma temporada de ciclones em Magnetic Island. Já Katherine Conner mudou-se para a Tailândia, onde mora numa grande quinta com os cinco filhos e os 28 elefantes asiáticos salvos ao longo de uma década. Estelle Raballand pode ser considerada a casamenteira desta série ao ter encontrado uma fêmea chimpanzé selvagem, resgatada de um traficante de animais, que irá juntar-se a Ponso, conhecido como “o chimpanzé mais solitário do mundo”. Na Costa do Marfim formarão o casal perfeito. Afetos no mundo animal.

